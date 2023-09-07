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Intel показала процессор Granite Rapids с пятью чиплетами
Точные характеристики процессоров пока неизвестны, равно как и количество ядер в них

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 Компания Intel продемонстрировала свои процессоры Xeon Scalable 6-го поколения Sapphire Rapids в рамках демонстрации передовых возможностей упаковки. Данные процессоры для центров обработки данных должны появиться в первой половине 2024 года, и компания тестирует их с помощью своих клиентов. Между тем, известный инсайдер @Yuuki_AnS на этой неделе раскрыл характеристики образцов ES1 этих процессоров.

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 Масштабируемый процессор Intel Xeon Granite Rapids 6-го поколения имеет дезагрегированную конструкцию с пятью чиплетами, три из которых содержат ядра производительности с 2 МБ кэш-памяти L2, 4 МБ кэш-памяти L3 и четырьмя интерфейсами DDR5, а также двумя высокоскоростными интерфейсами ввода-вывода (HSIO). Предполагается, что эти самые сложные в истории Intel процессоры будут иметь 12 каналов памяти DDR5 с поддержкой модулей DDR5-6400 и MCR DIMM, 136 линий PCIe Gen5 с поддержкой CXL 2.0 и до шести каналов UPI.

 Intel официально не раскрыла количество ядер процессоров Granite Rapids, но, согласно утечке, образцы ES1 с восьмиканальной подсистемой памяти имеют максимум 56 ядер с 288 МБ кэш-памяти, что предполагает наличие в каждом чипслете либо 28, либо 30 ядер и два ядра на чиплет отключены. Тем не менее вполне вероятно, что серийные процессоры Granite Rapids будут иметь 84–90 ядер. Эти ядра работают на частоте 1,1–2,7 ГГц в зависимости от конкретной модели, что невысоко, но речь идет именно об инженерных образцах процессоров.

 Вычислительные чиплеты производятся по техпроцессу Intel 3, тогда как чиплеты HSIO производятся на 7-нм производственном процессе, который является проверенной временем технологией и считается оптимальным для современных чиплетов ввода-вывода с точки зрения производительности и затрат.

 На изображениях процессоров Granite Rapids, опубликованных Intel, ясно видно, что в корпусе два кристалла HSIO расположены сверху и снизу, а вычислительные кристаллы расположены посередине. Все они соединены между собой с помощью неизвестного количества каналов EMIB (встроенный многокристальный межкомпонентный мост), встроенных в подложку.

 Платформа Intel Granite Rapids поддерживает от одного до восьми сокетов на одном сервере. Согласно утечке, в настоящее время Intel тестирует только один процессор Granite Rapids с поддержкой 8S.

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#intel #процессоры #процессоры intel #серверные процессоры #intel granite rapids
Источник: tomshardware.com
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