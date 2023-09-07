Ожидается, что новые функции будут доступны на всех устройствах

Компания Google анонсировала новый логотип Android к выпуску новой ОС Android 14. Что изменилось? Во-первых, Google теперь пишет Android с заглавной буквы «А», отказавшись от стилизованного слова «android», которое использовалось ранее. Во-вторых, к стилистическому изменению присоединяется модернизированный шрифт, хотя название Google пока не предоставила.

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Google также переработала Android-персонажа, который получил новую 3D-модель. В своем блоге компания заявляет, что это изменение придает «багдроиду» «больше размеров и характера», который «динамичен, как сам Android». Google создала множество вариантов персонажа, в том числе в стиле диско-шара или желе, которое медленно тает.

Более того, Google представил несколько новых функций, которые вскоре будут распространяться через обновления своих бесчисленных приложений и сервисов. Например, Google наконец-то представила на всех смартфонах Android свой виджет «Краткий обзор», который до сих пор был эксклюзивом Pixel. Виджет предоставляет различную информацию на главном экране, например, записи календаря, погоду и уведомления Google Home. Кроме того Google Кошелек теперь поддерживает функцию, позволяющую импортировать фотографии билетов.