Новые карты Gunnir специально предназначены для участников Азиатских игр 2022 года

Азиатские игры 2022 года, перенесенные на год, должны пройти в этом году. Примечательно, что вместе со спортивными мероприятиями будут проводиться и состязания по киберспорту. Готовясь к этому событию, Intel и Gunnir совместно создали специальную версию видеокарт, использующую архитектуру Arc Alchemist.

Gunnir решила продемонстрировать две свои последние новинки, а именно Arc A770 и A750 Photon в белом цвете. Стоит отметить, что компания уже может похвастаться обширным ассортиментом графических процессоров Arc, возможно, самым многочисленным среди всех партнеров на рынке. С добавлением новых карт портфолио Gunnir будет включать в себя 12 моделей.

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Эти видеокарты для Азиатских игр будут выпущены в двух вариантах, которые в первую очередь будут отличаться задней панелью и упаковкой.

Сегодня Gunnir представила две новые модели видеокарт. К первой относится Arc A750, а ко второй — Arc A770 с объемом памяти 16 ГБ. Интересно, что обе эти модели имеют одинаковую конструкцию и оснащены системой охлаждения с тремя вентиляторами, занимающей 2,5 слота на материнской плате. Кроме того они имеют одинаковую тактовую частоту графического процессора, установленную на уровне 2400 МГц. Также обе модели оснащены двумя 8-контактными разъемами питания, обеспечивающими достаточную мощность для работы видеокарт.

Модель Arc A750 Photon в настоящее время доступна для покупки по цене 1699 юаней, что примерно составляет 232 доллара. В свою очередь модель Arc A770 с 16 ГБ памяти в настоящее время предлагается по цене 2399 юаней, что эквивалентно примерно 328 долларам. Стоит отметить, что в эти цены уже включен налог с продаж в Китае, который составляет 13%.