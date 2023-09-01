Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
В сеть попалии скриншоты с характеристиками процессора AMD Ryzen 8000
Процессоры AMD Ryzen 8000 будут носить кодовое имя Strix Point, основываться на архитектуре Zen 5 и графической архитектуре RDNA 3.5

реклама

 В настоящее время архитектура AMD Zen 4 обеспечивает хорошую производительность процессоров компании. Производитель чипов, похоже, пойдет по тому же пути создания гибридных чипов, что и Intel, для мобильных процессоров следующего поколения Ryzen 8000 (Strix Point) на базе архитектур Zen 5 и GPU RDNA 3.5.

 В новой утечке, предоставленной Performance Databases, появился неопознанный чип Strix Point. Сообщается, что это очень ранний инженерный образец (ES), поэтому розничная версия, скорее всего, будет иметь другие характеристики.

реклама

 Если предположить, что скриншоты HWiNFO являются настоящими, Strix Point, как сообщается, будет использовать 4-нм техпроцесс, по всей вероятности, от тайваньской компании TSMC. AMD ни разу не упоминала производственный процесс Strix Point в своей дорожной карте, а лишь сообщила, что будет использовать «продвинутый техпроцесс». Сообщается, что утекший в сеть APU Strix Point мощностью 45 Вт имеет 12 ядер Zen 5 с одновременной многопоточностью (SMT). В утечке показаны четыре производительных ядра и восемь эффективных ядер. В отличие от Intel, эффективные ядра AMD поддерживают SMT.

 Strix Point является преемником текущей серии AMD Ryzen 7045 (Phoenix) с максимальными восемью ядрами и 16 потоками. Если на секунду забыть о гибридном дизайне, Strix Point обеспечит увеличение общего количества ядер на 50% по сравнению с Phoenix, если предположить, что у AMD нет в разработке процессоров Strix Point с более высоким числом ядер. Производительные ядра должны иметь архитектуру Zen 5, тогда как эффективные ядра, как сообщается, основаны на архитектуре Zen 5c. Ядра Zen 5, похоже, получают доступ к 16 МБ кэш-памяти L3, тогда как ядра Zen 5c ограничены 8 МБ кэш-памяти L3. Таким образом объем кэш-памяти третьего уровня для Strix Point составляет 24 МБ, что на 50 % больше, чем у Phoenix.

 Базовая тактовая частота 8800 МГц явно указана неверно. Средняя частота, составившая 2129,5 МГц, выглядит более разумной. Стоит иметь в виду, что это процессор ES, поэтому тактовые частоты у него обычно ниже, чем у розничного продукта. На другом скриншоте HWiNFO показан чип Strix Point в сочетании с 32 ГБ памяти LPDDR5-6400. Phoenix изначально использует LPDDR5X-7500, но платформа Strix Point FP8, возможно, просто в данном случае использует более медленную память в целях тестирования.

 Поколение Strix Point использует графическую архитектуру RDNA 3.5. Утечка показывает, что процессор имеет восемь WGP (процессоров рабочих групп). Это равно 16 вычислительным блокам или 1024 потоковым процессорам. Память процессора работает на частоте 800 МГц. Phoenix имеет максимум 12 вычислительных блоков RDNA 3, следовательно, Strix Point имеет на 33% больше ядер графического процессора, не говоря уже об обновленных ядрах графического процессора RDNA 3.5. Что касается тактовой частоты, Phoenix может похвастаться частотами до 2800 МГц. HWiNFO также указывает наличие у чипа Strix Point 512 МБ памяти GDDR6, что является явной ошибкой, учитывая использование iGPU памяти из системы.

 Ожидается, что процессоры Strix Point выйдут в продажу в 2024 году и станут основой следующего поколения игровых ноутбуков. Вряд ли APU смогут тягаться по графической производительности с дискретными видеокартами. Однако RDNA 3.5 должна обеспечить приемлемый уровень производительности для обычных игроков. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #процессоры #процессоры amd #zen 5 #ryzen 8000 #strix point #ryzen 8000 zen 5 #rdna 3.5
Источник: tomshardware.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Первый бенчмарк Radeon RX 7700 XT показал, что она соответствует по производительности RX 6800
Снимок HWiNFO для предполагаемого APU AMD Ryzen 8000 подтверждает наличие 16CU в iGPU
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкая пресса: Германия отказалась от газа из РФ, но в 3 раза нарастила закупку удобрений
+
Роберт Кийосаки потерял все свое состояние, вложившись в Биткоин
25
В лесах Германии и Австрии появилось много радиоактивных кабанов – откуда в Европе радиация и цезий
15
Пакистан стал заложником санкций США – 146 истребителей JF-17 ждут детали для двигателя РД-93 из РФ
1
Носимый ПК-рюкзак виртуальной реальности ZOTAC вышел в новой версии с более простой видеокартой
+
Украина уже 3 недели не запускает Storm Shadow – куда ВСУ дели все ракеты от Сунака и Макрона
1
Испанская пресса восхищена новой ПТУР 9М123 «Хризантема», пробивающей бронелист толщиной 1.2 м
3
Bosch рассчитывает на государственную поддержку для запуска производства чипов в Калифорнии
+
Польская пресса сообщает, что русские создали «летающий авианосец» для дронов
+
Зеленский попросил у Запада около 160 истребителей F-16
4
Предполагаемая оценка Radeon RX 7700 XT в 3DMark Time Spy ставит её выше RX 6800
+
Аналитики из США - Пентагон надеется, что русские уничтожат много старых истребителей F-16 в Украине
1
Видео с Пригожиным, записанное во второй половине августа, появилось в Сети
+
Gigabyte представляет SSD Aorus Gen5 12000 со скоростью до 12,4 Гбайт/с и огромным кулером
1
Аэропорт в Пскове возобновил работу без ограничений после массовой атаки дронами
1
Официально представлен Volkswagen Passat B9: намного больше B8, только в «универсале», дизельные версии остались
1
Два подростка-аутиста взломали GTA 6 из отеля
1
Впервые складной смартфон от OnePlus сумел пройти жесткий заводской тест на прочность
+
Россия и Северная Корея активно ведут переговоры по вооружению, передает разведка США
+
Экс-военный из США: Пентагону выгодно, чтобы Россия сбила все переданные Украине истребители F-16
2

Популярные статьи

Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
66
Гиперзвуковая баллистическая ракета "Змеевик" предназначена для поражения надводных целей
3
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
42
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
24
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
59
Появление в продаже топового Huawei Mate 60 Pro демонстрирует никчёмность санкций США против Китая
4
Starfield - главный багодром 2023 года
50
Мое субъективно-объективное мнение о мобильных играх
12
Условия жизни на Украине все больше напоминают новую форму рабства — Аль-Маядин
47
На фоне успеха на Украине Европа проявляет большой интерес к иранским беспилотникам
+

Сейчас обсуждают

SlavicUnion
22:46
Call of Duty вводит модерацию голосовых чатов в реальном времени с помощью искусственного интеллекта
Saf- Saf
22:42
ему нужно перенести мозг из жопы в голову, чтобы глупости не говорил....
Буданов призвал перенести боевые действия на территорию России
hiveliberty
22:40
И то правда, уныние какое-то.. Даже хорошо, что в РФ не продают это УГ
Какие игры выйдут в сентябре 2023
Saf- Saf
22:39
Пусть здесь поищет..... может накопает "киборгов"
Le Figaro: Зеленский недоволен нехваткой новобранцев для ВСУ
E. S.
22:39
Ахахахаха )))) "Вукраину" грамматические лохи )) Когда по-русски пишете, сверяйтесь с русским словариком - с украинским попутали, неучи )) Суржик спикеры...
NYT: В Украине разрабатывают шесть моделей беспилотников, которые способны лететь до 1000 километров
Eppius
22:30
Прекратить попытки отправки людей на планеты таким способом. Только луноходы- марсоходы. А людей на станцию на околоземную орбиту можно. Американцы тоже развивают а ракеты для полета на луну у них не...
Китай готовится к высадке тайконавтов (космонавтов) на Луну
Eppius
22:27
И сам тоже.
Le Figaro: Зеленский недоволен нехваткой новобранцев для ВСУ
urist1111
22:25
Ребята, бог нам всем судья.
Буданов заявил о больших потерях в ВСУ, и что он постепенно привыкает к этой информации
SMA
22:19
даже торрента не стоит. смотрю стрим, х.з. зачем её выпустили
Какие игры выйдут в сентябре 2023
Илья Галкин
22:19
Это все сплошной бред. Подписка не стоит 17$ в месяц. Любой человек особенно в наше время знает 1000 и 1 способ купить что угодно дешевле. Итого подписка максимальной категории выходит в +/- 75р месяц...
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем