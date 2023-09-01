Процессоры AMD Ryzen 8000 будут носить кодовое имя Strix Point, основываться на архитектуре Zen 5 и графической архитектуре RDNA 3.5

В настоящее время архитектура AMD Zen 4 обеспечивает хорошую производительность процессоров компании. Производитель чипов, похоже, пойдет по тому же пути создания гибридных чипов, что и Intel, для мобильных процессоров следующего поколения Ryzen 8000 (Strix Point) на базе архитектур Zen 5 и GPU RDNA 3.5.

В новой утечке, предоставленной Performance Databases, появился неопознанный чип Strix Point. Сообщается, что это очень ранний инженерный образец (ES), поэтому розничная версия, скорее всего, будет иметь другие характеристики.

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Если предположить, что скриншоты HWiNFO являются настоящими, Strix Point, как сообщается, будет использовать 4-нм техпроцесс, по всей вероятности, от тайваньской компании TSMC. AMD ни разу не упоминала производственный процесс Strix Point в своей дорожной карте, а лишь сообщила, что будет использовать «продвинутый техпроцесс». Сообщается, что утекший в сеть APU Strix Point мощностью 45 Вт имеет 12 ядер Zen 5 с одновременной многопоточностью (SMT). В утечке показаны четыре производительных ядра и восемь эффективных ядер. В отличие от Intel, эффективные ядра AMD поддерживают SMT.

Strix Point является преемником текущей серии AMD Ryzen 7045 (Phoenix) с максимальными восемью ядрами и 16 потоками. Если на секунду забыть о гибридном дизайне, Strix Point обеспечит увеличение общего количества ядер на 50% по сравнению с Phoenix, если предположить, что у AMD нет в разработке процессоров Strix Point с более высоким числом ядер. Производительные ядра должны иметь архитектуру Zen 5, тогда как эффективные ядра, как сообщается, основаны на архитектуре Zen 5c. Ядра Zen 5, похоже, получают доступ к 16 МБ кэш-памяти L3, тогда как ядра Zen 5c ограничены 8 МБ кэш-памяти L3. Таким образом объем кэш-памяти третьего уровня для Strix Point составляет 24 МБ, что на 50 % больше, чем у Phoenix.

Базовая тактовая частота 8800 МГц явно указана неверно. Средняя частота, составившая 2129,5 МГц, выглядит более разумной. Стоит иметь в виду, что это процессор ES, поэтому тактовые частоты у него обычно ниже, чем у розничного продукта. На другом скриншоте HWiNFO показан чип Strix Point в сочетании с 32 ГБ памяти LPDDR5-6400. Phoenix изначально использует LPDDR5X-7500, но платформа Strix Point FP8, возможно, просто в данном случае использует более медленную память в целях тестирования.

Поколение Strix Point использует графическую архитектуру RDNA 3.5. Утечка показывает, что процессор имеет восемь WGP (процессоров рабочих групп). Это равно 16 вычислительным блокам или 1024 потоковым процессорам. Память процессора работает на частоте 800 МГц. Phoenix имеет максимум 12 вычислительных блоков RDNA 3, следовательно, Strix Point имеет на 33% больше ядер графического процессора, не говоря уже об обновленных ядрах графического процессора RDNA 3.5. Что касается тактовой частоты, Phoenix может похвастаться частотами до 2800 МГц. HWiNFO также указывает наличие у чипа Strix Point 512 МБ памяти GDDR6, что является явной ошибкой, учитывая использование iGPU памяти из системы.

Ожидается, что процессоры Strix Point выйдут в продажу в 2024 году и станут основой следующего поколения игровых ноутбуков. Вряд ли APU смогут тягаться по графической производительности с дискретными видеокартами. Однако RDNA 3.5 должна обеспечить приемлемый уровень производительности для обычных игроков.