Компания Nvidia опубликовала сравнительные тесты своего грядущего процессора на архитектуре Arm Neoverse с конкурирующими решениями AMD и Intel

Nvidia поделилась новыми тестами для суперчипа компании Grace. Данный чип следующего поколения на базе Arm Neoverse будет использоваться в центрах обработки данных, обеспечивая вдвое большую производительность, чем процессоры AMD 4-го поколения EPYC Genoa и процессоры Intel 4-го поколения Sapphire Rapids Xeon при том же энергопотреблении.

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Суперчип Grace включает два 72-ядерных чипа на одной плате, что составляет 144 ядра Arm Neoverse V2. Интерфейс NVLink-C2C соединяет два чипа, обеспечивая двустороннюю пропускную способность до 900 ГБ/с. Каждый процессор имеет восемь выделенных стеков LPDDR5X емкостью до 1 ТБ. В свою очередь EPYC 9654 имеет 96 ядер Zen 4, а Xeon Platinum 8480+ - 56 ядерGolden Cove.

Суперчип Grace представляет собой двухчиповое решение, поэтому Nvidia протестировала EPYC 9654 и Xeon Platinum 8480+ на платформе 2P. В результате получилась серьезная битва, где 144 ядра Neoverse V2 противостояли 192 ядрам Zen 4 и 112 ядрам Golden Cove.

Поскольку результаты тестов предоставлены поставщиками, рекомендуется, как обычно, соблюдать осторожность при их изучении. Nvidia выбрала пять различных специализированных рабочих нагрузок для сравнения трех процессоров с большим количеством ядер. В список входят Weather WRF, MD CP2K, Climate NEMO, CFD OpenFOAM и Graph Analytics GapBS BFS.

Согласно результатам тестов Nvidia, процессор Grace обеспечил на 40% более высокую производительность, чем Xeon Platinum 8480+. Но с EPYC 9654 новинка Nvidia была практически равна, за исключением теста Graph Analytics GapBS BFS, где процессор Grace опережал AMD на 40%.

EPYC 9654 превзошел Xeon Platinum 8480+ с аналогичным отрывом в 40% в большинстве рабочих нагрузок. Чип AMD был на 30% быстрее в CFD OpenFOAM и сравнялся со своим конкурентом Xeon в Graph Analytics GapBS BFS.

Сильная сторона Grace заключается в его энергоэффективности. Диаграммы Nvidia показывают, что процессор Grace имеет до 2,5 раза большую энергоэффективность, чем у конкурентов.

Пиковая потребляемая мощность процессора Grace составляет 500 Вт для пакета, состоящего из двух процессоров и памяти LPDDR5X. TDP по умолчанию для EPYC 9654 и Intel Platinum 8480+ составляет 360 Вт и 350 Вт соответственно. Таким образом в двухпроцессорной платформе чипы AMD и Intel могут потреблять до 720 Вт и 700 Вт соответственно.

Первоначально суперчип Grace был запланирован к выпуску в первой половине 2023 года. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг сообщил в марте, что суперчип Grace в настоящее время находится в производстве, поэтому первые системы на его основе, скорее всего, будут запущены во второй половине этого года.