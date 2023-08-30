Видеокарты линейки GAMING SLIM отличаются более тонкой системой охлаждения и незначительно сниженными тактовыми частотами

До сих пор у MSI было всего две модели в линейке GAMING SLIM, а именно карты RTX 4060 Ti 16 ГБ. Сегодня MSI подтвердила полное обновление всей своей линейки, в которую входят RTX 4090, 4080, 4070 Ti, 4070 и 4060 Ti, обладающие новым элегантным дизайном.

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Однако официальный пресс-релиз посвящен трем моделям: RTX 4070 Ti, RTX 4070 и RTX 4060 Ti, предполагая, что RTX 4080 и RTX 4090 будут представлены позже. Примечательно, что MSI решила не выпускать версию RTX 4060 GAMING SLIM. Благодаря двум вариантам цвета и наличию версий как с заводским разгоном, так и без разгона, вся линейка должна включать 20 различных моделей.

Вот список этих карт:

MSI RTX 4090 24GB GAMING X SLIM WHITE;

MSI RTX 4090 24GB GAMING X SLIM;

MSI RTX 4090 24GB GAMING SLIM WHITE;

MSI RTX 4090 24GB GAMING SLIM;

MSI RTX 4080 16GB GAMING X SLIM WHITE;

MSI RTX 4080 16GB GAMING X SLIM;

MSI RTX 4080 16GB GAMING SLIM WHITE;

MSI RTX 4080 16GB GAMING SLIM;

MSI RTX 4070Ti 12GB GAMING X SLIM WHITE;

MSI RTX 4070Ti 12GB GAMING X SLIM;

MSI RTX 4070Ti 12GB GAMING SLIM WHITE;

MSI RTX 4070Ti 12GB GAMING SLIM;

MSI RTX 4070 12GB GAMING X SLIM WHITE;

MSI RTX 4070 12GB GAMING X SLIM;

MSI RTX 4070 12GB GAMING SLIM WHITE;

MSI RTX 4070 12GB GAMING SLIM;

MSI RTX 4060Ti 16GB GAMING X SLIM WHITE;

MSI RTX 4060Ti 1G6B GAMING X SLIM;

MSI RTX 4060Ti 16GB GAMING SLIM WHITE;

MSI RTX 4060Ti 1G6B GAMING SLIM.

Отличительной чертой серии SLIM является система охлаждения с тремя вентиляторами, оснащенная Torx Fan 5.0, медной пластиной и 8 тепловыми трубками. Хотя точная конфигурация может различаться в зависимости от модели, ожидается, что это относится ко всем вариантам графических процессоров AD104/AD106.

Что касается размера, то RTX 4070 Ti имеет 2,5-слотовую конструкцию (5,1 см) с размерами 30,7×12,5 см в длину и ширину. Это означает, что она действительно тоньше GAMING X TRIO, размеры которой составляют 33,7×14,0×6,2 см. Кроме того, карта легче на полкилограмма и весит 1,09 кг вместо 1,59 кг. С другой стороны, модель RTX 4070 будет иметь кулер почти такого же размера, но с двумя слотами, как на модели RTX 4060 Ti 16 ГБ.

Сравнивая серию GAMING SLIM со старыми моделями GAMING TRIO, стоит отметить, что модели SLIM имеют немного более низкие тактовые частоты, хотя эта разница едва заметна и составляет всего 15 МГц для RTX 4070 Ti.

Поскольку некоторые из этих карт уже поступили в продажу, подтверждено, что все модели GAMING SLIM поставляются с фирменным кронштейном для поддержки графического ускорителя и необходимыми адаптерами питания. Интересно, что те, кто выберет серию WHITE SLIM, получат белые силовые кабели.