Собственный чипсет Samsung нового поколения Exynos 2400 будет использоваться в младших моделях серии Galaxy S24

Несмотря на первоначальный скептицизм, сейчас общепризнанно, что Exynos 2400 будет использоваться во флагманских смартфонах серии Galaxy S24 во многих регионах, включая родную для Samsung Южную Корею. Однако только модели Galaxy S24 и Galaxy S24+ смогут использовать флагманский чипсет Samsung, а Galaxy S24 Ultra будет работать исключительно на Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy во всех регионах. Данная информация поступила от известного инсайдера @tech_reve.

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Это должно стать глотком свежего воздуха для потенциальных покупателей Galaxy S24 Ultra. Это также будет «стимулировать» владельцев Galaxy S24 и Galaxy S24+ перейти на версию Ultra, если Exynos 2400 будет сильно отставать от Snapdragon 8 Gen 3. Первый результат чипсета от Qualcomm в Geekbench не особо впечатлил, но лучше не делать поспешных выводов, пока оба чипа не будут сравнены в реальных тестах. Внутренние тесты Samsung показывают, что Exynos 2400 быстрее, чем предложение Qualcomm.

На бумаге Exynos 2400 должен иметь преимущество над Snapdragon 8 Gen 3 благодаря своему 10-ядерному процессору и графическому ускорителю Xclipse на базе архитектуры RDNA2. Инсайдер Ice Universe заявляет, что новинка будет иметь четырехкластерную конструкцию по схеме 1+2+3+4 с основным ядром на частоте 3,16 ГГц, двумя производительными ядрами на частоте 2,9 ГГц, тремя производительными ядрами на частоте 2,6 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами на частоте 1,95 ГГц. В целом, Exynos 2400 медленнее, чем Snapdragon 8 Gen 3, с точки зрения тактовой частоты, и это может в конечном итоге повлиять на его одноядерную производительность.