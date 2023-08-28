Производителем новинки является китайская компания Maxsun, на счету которой уже есть видеокарты RTX 40 с подобной системой охлаждения

Компания Maxsun представил новую видеокарту GeForce RTX 4090 MGG Mega Gamer с кулером с пятью вентиляторами, которые включают три приточных вентилятора стандартного размера диаметром 100 мм спереди и двух дополнительных вытяжных вентиляторов сбоку. Доступность новинки неизвестна, но, учитывая, что Maxun является китайским партнером Nvidia, маловероятно, что этот графический ускоритель когда-либо официально появится за её пределами.

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RTX 4090 от Maxun — единственная видеокарта RTX 4090 (по крайней мере, на данный момент), имеющая конструкцию с пятью вентиляторами. Два дополнительных крошечных вентилятора, расположенные с правой и левой стороны видеокарты, которые, судя по всему, предназначены для помощи трем основным всасывающим вентиляторам, активно вытягивают горячий воздух из радиатора.

Три 100-мм вентилятора на передней панели имеют по 11 лопастей, которые, как утверждается, создают повышенное давление воздуха и улучшают эффективность охлаждения. Вентиляторы также оснащены функцией старт-стоп для снижения шума, когда графический процессор находится в режиме ожидания или работает с низкой загрузкой графического процессора. Maxsun не указывает размеры двух меньших вытяжных вентиляторов, установленных сбоку. Но они называются вентиляторами Air Boost, которые делают охлаждение более эффективным, чем традиционные конструкции кулеров с тремя вентиляторами.

Несмотря на то, что RTX 4090 MGG — первая модель с пятью вентиляторами, новинка от Maxun не является чем-то экстраординарным. Подобную конструкцию кулера уже можно найти на младших графических ускорителях Maxun серии RTX 40, таких как RTX 4080 MGG Mega Gamer, RTX 4070 TI и RTX 4070. По какой-то причине Maxun отложила установку своего пятивентиляторного кулера на RTX 4090 до сегодняшнего дня.

Помимо конструкции с пятью вентиляторами, RTX 4090 Mega Gamer обладает и другими особенностями, в том числе цельнометаллическим алюминиевым кожухом, съемным светодиодным экраном, получившим название «MGG LED Ambient Kit», и мощным алюминиевым радиатором площадью 7000 мм2 с 9 тепловыми трубками для охлаждения графического процессора. Размеры карты аналогичны другим RTX 4090: длина 337 мм, высота 66 мм и ширина 137 мм. По длине он находится между младшими партнерскими картами Nvidia, такими как MSI Ventus 3X и Asus ROG Strix.