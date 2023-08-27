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Redmi K70 Pro протестирован в Geekbench с чипсетом Dimensity 9200 Plus
Благодаря попаданию в базу данных Geekbench стали известны некоторые технические характеристики смартфона, включая упомянутый чипсет Dimensity 9200+

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 Ожидается, что Redmi выпустит серию смартфонов Redmi K70 в конце этого года. Устройства станут преемниками смартфонов серии Redmi K60, дебютировавших в декабре прошлого года. Слухи о телефонах серии Redmi K70 начали циркулировать в сети с прошлого месяца. Теперь вариант Pro в линейке появился на платформе Geekbench, раскрывая его основные характеристики.

 Redmi K70 Pro в базе данных Geekbench имеет номером модели 23113RKC6C. Это тот же номер модели, который также был обнаружен в базе данных IMEI в июне вместе с еще двумя устройствами серии K70.

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 В платформе тестирования упоминается материнская плата под кодовым названием Corot на K70 Pro. Чипсет состоит из четырех ядер с тактовой частотой 2 ГГц, трех ядер с частотой 3 ГГц и одного основного ядра с частотой 3,35 ГГц. Это соответствует модели MediaTek Dimensity 9200+. В списке Geekbench указано 16 ГБ оперативной памяти. Из коробки смартфон будет работать на ОС Android 13.

 В результатах одноядерного и многоядерного тестов Geekbench Redmi K70 Pro набрал 1882 и 4536 баллов соответственно. В списке не раскрывается никаких дополнительных подробностей о грядущем смартфоне.

 Ранее надежный инсайдер Digital Chat Station раскрыл ключевые характеристики Redmi K70 Pro. По его словам, устройство должно работать на грядущем процессоре Snapdragon 8 Gen 3, однако результаты Geekbench этому противоречат. Смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 5120 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Кроме того сообщается, что он оснащен плоским дисплеем с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц.

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Источник: gizmochina.com
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