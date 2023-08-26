Купить их естественно пока нельзя и их стоимость также не указана

Судя по всему процессоры Intel Raptor Lake Refresh 14-го поколения появятся на розничном рынке очень скоро, поскольку некоторые ритейлеры уже начали размещать их в своих интернет-магазинах.

В сети уже было много утечек о характеристиках будущих процессоров Intel Raptor Lake Refresh. Однако всегда интересно получить какое-то подтверждение от розничного продавца, которым в данном случае является украинский магазин Telemart, уже разместивший на своих страницах все будущие чипы серии K с частичными спецификациями. Однако рекомендуется относиться к ним с осторожностью, даже если спецификации совпадают с предыдущими утечками. Серия K возглавит модели поколения Intel Raptor Lake Refresh. Core i9-14900K, Core i7-14700K, Core i5-14600K и их варианты KF станут первыми моделями Raptor Lake Refresh, которые появятся на рынке.

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Core i9-14900K заменит Core i9-13900K в качестве нового флагмана. Конфигурация ядер останется неизменной: 24 ядра и 34 потока. В процессоре используются восемь производительных ядер и 16 энергоэффективных ядер. Core i9-14900K, похоже, имеет базовую и максимальную турбо-частоту на 200 МГц выше, чем Core i9-13900K.

Core i7-14700K — единственный чип, который получит обновление ядер. В отличие от Core i7-13700K, который имеет 16-ядерную конфигурацию с 24 потоками, Intel увеличила количество ядер Core i7-14700K до 20 ядер, а потоков до 28. Однако обновление коснулось только энергоэффективных ядер. Core i7-14700K имеет на четыре ядра E больше, чем Core i7-13700K, и кэш-память третьего уровня на 3 МБ выше. Что касается тактовой частоты, то Core i7-14700K предлагает максимальную турбо-частоту на 200 МГц выше, чем Core i7-13700K, сохраняя при этом ту же базовую частоту.

Процессор Core i5-14600K, пришедший на смену Core i5-13600K, предоставит потребителям 14-ядерную и 20-поточную конфигурацию с шестью P-ядрами и восемью E-ядрами. Чип сохранит базовую тактовую частоту 3,5 ГГц, но превзойдет максимальную турбо-частоту Core i5-13600K на 200 МГц.

Все три модели Core i9-14900K, Core i7-14700K и Core i5-14600K имеют мощностью 125 Вт. Процессоры Raptor Lake Refresh будут устанавливаться в существующий разъем LGA1700, поэтому материнские платы Intel 700-й серии должны получить новую прошивку для поддержки новых чипов. Модели K-серии будут поставляться без штатного кулера.

Сообщается, что процессоры Raptor Lake Refresh поступят в продажу в октябре. Intel проводит мероприятие Intel Innovation 2023 с 19 по 20 сентября, поэтому можно увидеть официальный анонс уже очень скоро.