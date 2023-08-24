Конечно показом в широком смысле это сложно назвать, но грядущие карты показались частично на реальных изображениях

PowerColor в очередной раз вызвала ажиотаж новым тизером будущего графического ускорителя Radeon после предыдущего преждевременного анонса графической карты RX 7800 XT Red Devil в начале этого месяца.

На Gamescom компания ASRock демонстрирует изображения будущих моделей Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT. PowerColor также присоединилась к компании, предложив бегло взглянуть на свои графические ускорители, особенно из серий Hellhound и Fighter.

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PowerColor сделала первый шаг, представив ранее в этом месяце графическую карту Radeon RX 7800 XT Red Devil. В то время не было никаких признаков того, что AMD планирует такой запуск, что преждевременно показало графический процессор и испортило сюрприз AMD. Тем не менее в ближайшие дни PowerColor представит еще больше карт, включая модели Hellhound среднего уровня и модели Fighter начального уровня.

Компания выпустила два тизера. Оба намекают на новые карты, которые «скоро появятся». К сожалению, компания не раскрыла никаких подробностей об этих картах, за исключением одной модели с двумя 8-контактными разъемами питания. Модель Hellhound представлена в черном исполнении, без официального подтверждения потенциальной серии Hellhound Spectral, которая может появиться в белой цветовой гамме.

Модели Fighter принадлежат к бюджетной серии, которую обычно можно найти в магазинах по рекомендованной розничной цене. В них отсутствуют элементы ARGB, вместо этого предпочтение отдается надежной системе охлаждения и соблюдению рекомендуемых спецификаций AMD.

AMD планирует анонсировать новые карты 25 августа, и весьма вероятно, что PowerColor и другие партнеры компании раскроют полные спецификации в тот же день.