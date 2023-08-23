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Atari анонсировала консоль Atari 2600+ с поддержкой оригинальных картриджей Atari 2600 и 7800
Новинка не может похвастаться хоть сколь либо высокими характеристиками, но основное её предназначение - это вернуть игроков в начало эпохи видеоигр и насладиться классическими игровыми хитами прошлого века

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 Atari представила современный ремейк своей оригинальной домашней игровой консоли Atari 2600, которая во многом сформировала индустрию видеоигр в конце 70-х и начале 80-х годов.

 Новая консоль Atari 2600+ оснащена процессором Rockchip 3128, 256 МБ оперативной памяти DDR3 и 256 МБ встроенной памяти eMMC. Компания Atari добавила выход HDMI для подключения к современным телевизорам с поддержкой широкоэкранного режима. Консоль может работать с игровыми картриджами Atari 2600 и 7800.

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 Примечательно, что система использует технологию эмуляции воспроизведения игровых картриджей. Компания опубликовала полный список совместимых игр, с которым стоит ознакомиться, если вы заинтересованы в приобретении системы.

 Физически устройство очень похоже на оригинал, но его размер составляет примерно 80 процентов от родоначальника, поэтому консоль «легче вписать в современные жилые помещения». Она поставляется с джойстиком CX40+, который был воссоздан с использованием тех же характеристик, что и оригинал, и работает даже с оригинальным оборудованием Atari. Покупатели также получат игровой картридж 10-в-1 с такими хитами, как Missile Command, Adventure и Yars' Revenge, а также кабель HDMI и кабель питания USB-C.

 Председатель и генеральный директор Atari Уэйд Розен заявил, что сохранение классических игр является главным приоритетом для Atari, а выпуск 2600+ сделает сотни игр для Atari 2600 и 7800, выпущенных за последние 50 лет, общедоступными.

 В этом проекте Atari сотрудничала с немецкой медиакомпанией Plaion (ранее носившей название Koch Media). Бен Джонс, коммерческий директор ретро-подразделения Plaion, сказал, что они рады сотрудничеству с Atari, чтобы вернуть Atari 2600 и помочь удовлетворить растущий потребительский спрос на ретро-оборудование.

 «Для геймеров, которые помнят острые ощущения от игры в аркадные игры дома, Atari 2600+ вернет их обратно. Для всех остальных это вечное развлечение и шанс ощутить золотой век видеоигр так, как это может дать только Atari», — сказал Джонс.

 Atari 2600+ доступна для предварительного заказа с сегодняшнего дня по цене 1230 долларов США. Ожидается, что поставка консоли начнется 17 ноября 2023 года. Интересно, что оригинальная система Atari VCS по-прежнему доступна для покупки по цене от 200 долларов США.

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#игровые консоли #atari #ретро гейминг #atari 2600 #ретро консоли
Источник: techspot.com
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