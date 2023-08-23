В ролике представлены 9 минут игрового процесса первой миссии новой части игры

На прошлой неделе Activision и разработчик Sledgehammer Games официально представили Call of Duty: Modern Warfare III в коротком трейлере. Чего не получили игроки, так это показа игрового процесса. К счастью, Activision только что представила игровой процесс Call of Duty: Modern Warfare III во время сегодняшнего шоу Gamescom Opening Night Live.

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Видео ролик длятся почти 9 минут и демонстрирует большую часть первой миссии Call of Duty: Modern Warfare III. Ролик демонстрирует, как главные герои выходят из океана и используют крюки, чтобы проникнуть в похожий на крепость тюремный комплекс Зордая. Кадры демонстрируют хорошее освещение и множество работу приборов ночного видения. Конечно, как это обычно бывает с кинематографическими миссиями CoD, все идет по заранее спланированным скриптам, но выглядит игровой процесс довольно увлекательно. Вы можете сами посмотреть новые кадры Modern Warfare III ниже.

В компании будут представлены как традиционные уровни CoD, так и новые «Открытые боевые миссии», которые, как обещают Activision и разработчик Sledgehammer Games, предложат игрокам более широкий выбор. Например, игрок может использовать оружие или действовать более скрытно.

Что касается мультиплеера, по слухам, мы получим обновленные версии всех оригинальных карт Call of Duty: Modern Warfare 2: Afghan, Derail, Estate, Favela, Karachi, Highrise, Invasion, Quarry, Rundown, Rust, Scrapyard, Skid Row, Sub Base, Terminal, Underpass и Wasteland при запуске, но это еще не все. Activision также обещает три новые крупномасштабные карты для Ground War и Invasion и одну особенно большую карту для режима War.

Режим Zombies также возвращается. На этот раз игроков ждет новая сюжетная линия Dark Aether и игровой процесс в стиле выживания в открытом мире на самой большой на сегодняшний день карте зомби.

Выход Call of Duty: Modern Warfare III планируется на платформах ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5 10 ноября.