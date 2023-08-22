Такую информацию разместил в социальных сетях известный инсайдер Digital Chat Station

Согласно сообщению известного китайского инсайдера Digital Chat Station на Weibo OnePlus и Realme, два известных китайских бренда смартфонов, собираются использовать исключительно чипсеты Qualcomm Snapdragon в своих будущих устройствах.

Согласно сообщению, предстоящий OnePlus 12 будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, а OnePlus 12R, Nord 4 или Nord 5, как ожидается, будут включать чипсеты Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 7 Gen 3 соответственно.

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Исторически сложилось так, что OnePlus продемонстрировала тенденцию к использованию чипсетов Snapdragon вместо чипсетов MediaTek. Например, ее флагманские смартфоны OnePlus 11 и Ace 2 используют процессоры Snapdragon. Однако в нескольких недавних моделях, таких как Nord 3 и Ace 2V, а также в дебютном планшете OnePlus — OnePlus Pad, использовались чипсеты MediaTek.

По слухам, OnePlus 12, который, возможно, станет дебютным телефоном с чипом Snapdragon 8 Gen 3, будет выпущен уже в ноябре этого года. Ожидаемые функции новинки включают OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, хранилище UFS 4.0 объемом до 1 ТБ и отличные характеристики камеры.

Недавний смартфон OnePlus Ace 2 Pro продемонстрировал приверженность компании высокопроизводительным устройствам, показав ошеломляющие 150000 единиц в предварительных продажах в течение 26 часов после его анонса. Стратегия компании направлена на укрепление своего лидерства на рынке смартфонов премиум-класса, используя мощные чипсеты, такие как процессор Snapdragon 8 Gen 2.

Однако в сети уже были высказаны опасения по поводу потенциального увеличения стоимости чипсета Snapdragon 8 Gen 3, в первую очередь из-за его перехода на 4-нм техпроцесс TSMC N4P. Этот шаг может подтолкнуть некоторых производителей к использованию чипсетов Dimensity от MediaTek, но крупные игроки по-прежнему могут выбрать Snapdragon для своих флагманских телефонов, отдавая предпочтение производительности, а не их доступности.