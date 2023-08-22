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В сети появились первые обзоры самого быстрого мобильного процессора AMD Ryzen 9 7945HX3D
На данный момент новый процессор входит в состав ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17

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 Сегодня в сети появились обзоры первого ноутбука ASUS с процессором Ryzen X3D. Геймеры с нетерпением ждали появления процессора с технологией 3D V-Cache, но похоже, что решение AMD использовать для этого мощный 16-ядерный вариант значительно ограничит доступ к этой технологии из-за ее высокой цены.

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 AMD Ryzen 9 7945HX является 16-ядерным процессором на архитектуре Zen4, оснащенным 128 МБ 3D V-Cache. Этот процессор может достигать тактовой частоты до 5,4 ГГц и работает в диапазоне расчетной тепловой мощности (TDP) от 55 до 75 Вт. Кэш расположен на одном из чиплетов, что отражает конфигурацию серии Ryzen 7000X3D, где только один чиплет использует кэш объемом 96 МБ, а другой сохраняет 32 МБ.

 AMD представила специальный драйвер PPM Provision Driver и программное обеспечение 3D V-Cache Performance Optimizer, которое взаимодействует с игровым режимом Windows и определяет, какие задачи должны использовать чиплет 3D V-Cache или другие. Стоит отметить, что некоторые игры не могут использовать преимущества 3D V-Cache, что не приводит к улучшению частоты кадров в таких играх.

 Интересный нюанс состоит в том, что из-за уникальной конфигурации чиплета со слоем 3D V-Cache, на эту микросхему невозможно нанести жидкий металл. В отличие от настольной серии Ryzen X3D, процессоры для ноутбуков серии Dragon Range лишены встроенных теплораспределителей. Следовательно, обозреватели высказывают опасения по поводу охлаждения и громкой работы вентилятора. Стоит добавить, что в оригинальном ноутбуке Asus Scar 17 используется жидкий металл.

 Что касается самих обзоров, то их не так много. AMD и ASUS решили предоставить ноутбук на обзор очень ограниченному кругу тестировщиков. По их мнению, Ryzen 9 7945HX3D — лучший процессор для игр с разрешением 1080p. Однако процессор показывает некоторое снижение производительности при разрешении QHD и не показывает улучшения в разрешении 4K, что типично для ноутбуков, оснащенных менее мощными графическими процессорами.

 К сожалению, ни один из рецензентов не смог назвать окончательную цену ноутбука Scar 17, что несколько противоречит цели обзора. Однако ожидается, что его цена превысит 3000–3500 долларов США, а это делает его практически не доступным для большинства любителей мобильного гейминга. Остаётся надеяться, что в какой-то момент AMD рассмотрит возможность выпуска 8-ядерной модели с технологией X3D с более бюджетной графикой, а значит и более низкой ценой.

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Источник: videocardz.com
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