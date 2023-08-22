Компания уже начала поставлять первые образцы своим клиента, а выход первых продуктов на её основе должен состояться в следующем году

В понедельник SK Hynix заявила, что завершила работу над своими первыми модулями памяти HBM3E и теперь предоставляет образцы своим клиентам. Новые чипы памяти имеют скорость передачи данных 9 ГТ/с, что на целых 40% превышает скорость HBM3 компании.

SK Hynix намерена начать массовое производство своих новых чипов памяти HBM3E в первой половине следующего года. Однако компания никогда не раскрывала емкость модулей, а также то, используют ли они архитектуру 12-Hi или 8-Hi, или когда именно они будут доступны. Исследовательская компания TrendForce недавно заявила, что SK Hynix планирует выпустить продукты HBM3E емкостью 24 ГБ в первом квартале 2024 года, а затем в первом квартале 2025 года выпустить модели с емкостью 36 ГБ.

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Если информация от TrendForce верна, то новые модули HBM3E от SK Hynix поступят как раз в то время, когда они понадобятся рынку. Например, Nvidia собирается начать поставки своей платформы Grace Hopper GH200 со 141 ГБ памяти HBM3E для приложений искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений во втором квартале 2024 года. Хотя это не означает, что Nvidia будет использовать HBM3E от SK Hynix. Массовое производство HBM3E в первой половине 2024 года укрепит позицию SK Hynix как ведущего поставщика памяти HBM по объемам.

Однако, компания не сможет взять корону по производительности. Новые модули SK Hynix обеспечивают скорость передачи данных 9 ГТ/с, что чуть медленнее, чем у Micron со скоростью 9,2 ГТ/с. В то время как модули Micron HBM3 Gen2 обещают пропускную способность до 1,2 ТБ/с на стек, максимальная пропускная способность SK Hynix составляет 1,15 ТБ/с.

Хотя SK Hynix воздерживается от раскрытия емкости своих чиповHBM3E, в компании говорят, что они используют технологию Advanced Mass Reflow Molded Underfill (MR-RUF). Этот подход сокращает пространство между блоками памяти в стеке HBM, что улучшает рассеивание тепла на 10% и позволяет втиснуть конфигурацию 12-Hi HBM в ту же высоту, что и модуль 8-Hi HBM.

Одна из интригующих особенностей массового производства памяти HBM3E в первой половине 2024 года компаниями Micron и SK Hynix заключается в том, что этот новый стандарт до сих пор официально не опубликован JEDEC. Возможно, спрос на память с более высокой пропускной способностью со стороны приложений ИИ и высокопроизводительных вычислений настолько высок, что компании торопятся с массовым производством, чтобы удовлетворить его.