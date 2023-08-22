Новый флагманский чипсет от Samsung для семейства S24

В этом году Samsung использовала чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 для смартфонов серии Galaxy S23, но, по слухам, в следующем году компания будет использовать собственную однокристальную систему на чипе Exynos 2400 в моделях Galaxy S24 для некоторых регионов мира. Китайский веб-сайт AnTuTu полагает, что чипсет Exynos 2400 будет использоваться в смартфонах для стран Африки, Европы и некоторых азиатских стран и будет производиться по собственному улучшенному 4-нм технологическому процессу.

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Кроме того в сообщении раскрываются подробные спецификации чипсета. Предполагается, что Exynos 2400 будет иметь 10-ядерный процессор с конфигурацией ядер 1+2+3+4 с одним мощным ядром Cortex-X4 на частоте 3,10 ГГц, двумя ядрами Cortex-A720 с частотой 2,9 ГГц, тремя ядрами Cortex-A720 с частотой 2,6 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A520 с частотой 1,8 ГГц. Все ядра будут основаны на архитектуре ARMv9.

Согласно имеющимся слухам, новый чипсет Exynos получит совершенно новый графический процессор Xclipse 940, основанный на архитектуре AMD RDNA2. У него будет в два раза больше вычислительных блоков, чем у Xclipse 920, но это совсем не обязательно означает, что прирост производительности будет аналогичным. Производительность графического ускорителя также будет зависеть от других факторов, таких как тактовая частота GPU и пропускная способность памяти.

Также, по слухам, новинка инженерной мысли Samsung поддерживает оперативную память стандарта LPDDR5X и накопитель UFS 4.0. Exynos 2400 сможет работать с датчиками камеры разрешением до 320 Мп и записывать видео 8K со скоростью 60 кадров в секунду. Вероятно, что в состав чипсета войдет обновленный модем Exynos 5300 с максимальным лимитом нисходящей линии связи 10 Гбит/с, как и у Snapdragon X75, а также скоростью восходящей линии связи 3,87 Гбит/с.