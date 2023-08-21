Общий объем графической памяти составляет 168 ГБ, а стоимость системы составляет 29 тысяч евро

Как сказано в заголовке, совершенная рабочая станция может похвастаться массивом графических карт, состоящим из семи флагманских ускорителей GeForce RTX 4090. Каждая карта выполнена в тонком корпусе толщиной в один слот и оснащена собственным водоблоком.

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Важно подчеркнуть, что это не игровой ПК, хотя ничто не мешает попробовать использовать систему для игр. Серия рабочих станций Mifcom Big Boss предназначена для таких задач, как глубокое обучение, интеллектуальный анализ данных и 3D-рендеринг. Компания не стала полагаться на дорогие графические ускорители для профессиональных рабочих станций, такие как RTX Ada или Radeon PRO. Вместо этого в этом ПК используются семь потребительских графических карт RTX 4090, которые должны обеспечивать эквивалентную мощность при условии, что программное обеспечение имеет соответствующую поддержку.

Эта система может похвастаться в общей сложности 168 ГБ графической памяти GDDR6X, что достаточно для запуска продвинутых генеративных моделей ИИ, хотя, вероятно, потребуется множества оптимизаций. Интересно, что мощность каждого графического процессора RTX 4090 намеренно снижена до 300 Вт. Это может объяснить, почему на фотографиях показаны карты с двумя 8-контактными разъемами питания вместо 16-контактных.

Нет никаких сомнений в том, что даже с таким сниженным пределом мощности семь карт RTX 4090 должны обеспечивать достаточные возможности рендеринга при использовании таких программ, как Octane или V-Ray, при этом будучи более экономичными и работающими тише, отмечает ComputerBase.

Система оснащена самым мощным процессором AMD Threadripper PRO 5995WX, доступным в настоящее и включающем 64 ядра Zen3. Возможно, что в будущем Mifcom модернизирует систему и создаст её на новой платформе с Threadripper PRO 7995WX нового поколения, который, как ожидается, будет предлагать 96 ядер Zen4.

Система Big Boss построена на базе материнской платой Asus Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II и оснащается 128 ГБ оперативной памяти DDR4-3200. Интересно, что объем ОЗУ меньше объема графической памяти. Что касается подсистемы питания, то она представлена двумя блоками мощностью по 2000 Вт.

Систему уже можно заказать прямо на сайте Mifcom за 28999 евро. Однако на её сборку уйдет около 2-3 недель.