Новинка является моделью начального уровня и работает на базе чипсета Snapdragon 480 Plus

В мае Honor представила на китайском рынке бюджетный смартфон Play 40 5G, а в июле пополнила линейку моделью Honor Play 40C. Теперь в линейке появился третье устройство. Компания Honor представила смартфон Honor Play 40S. Новое устройство имеет большую батарею и работает на однокристальной системе Snapdragon 480 Plus.

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Телефон имеет длину 163,32 мм, ширину 75,07 мм и 8,35 мм в толщину. Весит новинка около 188 г, включая батарею. Экран имеет размер 6,56 дюйма и использует технологию TFT LCD. Он имеет разрешение 720 x 1612 пикселей и частоту обновления 90 Гц для плавного изображения.

Компанию чипсету Snapdragon 480 Plus составляют 4 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель объемом 128 ГБ. Основная задняя камера имеет разрешение 13 Мп с апертурой f/1.8, а фронтальная представлена датчиком на 8 Мп.

Питание устройства осуществляется от аккумуляторной батареи емкостью 5200 мАч. Смартфон поддерживает различные варианты сети, включая 5G, 4G и 3G. Беспроводные интерфейсы представлены Wi-Fi и Bluetooth 5.1.

Телефон поддерживает звуковые эффекты HONOR Histen, оснащен портом USB 2.0 Type-C и 3,5-мм разъемом для наушников/

Стоимость смартфона на китайском рынке составляет 999 юаней (137 долларов США). Honor Play 40S доступен в двух цветах: полуночном черном и зеленом.