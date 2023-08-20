Новая Radeon RX 6750 GRE предназначена для продажи в Китае и имеет цену RTX 4060 с производительностью уровня RTX 4060 Ti

В сообщениях говорится, что Radeon RX 6750 скоро выйдет на рынок под ещё одним вариантом - Rx 6750 GRE. Аббревиатура GRE в этом означает Golden Rabbit Edition - это специальный вариант, созданный в ознаменование китайского Нового года. Эта серия видеокарт предназначена в основном для китайского рынка, где она должна стать доступной на розничном рынке. Напомню, что это не первый графический ускоритель линейки GRE от AMD. Только в прошлом месяце AMD представила Radeon RX 7900 GRE, ставшую эксклюзивным предложение, предназначенным для китайского рынка хотя она также доступна в составе готовых систем за пределами Китая.

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Согласно информации от 小敌鸽 (Little Enemy Pigeon), по слухам, Radeon RX 6750 GRE обеспечивает производительность, аналогичную GeForce RTX 4060 Ti, продающейся по цене 399 долларов США или 3199 юаней. Однако еще более интересно то, что RX 6750 GRE, как говорят, имеет цену, соответствующую модели RTX 4060, которая составляет 299 долларов США или 2399 юаней.

Кроме того было подтверждено, что эта карта будет представлять собой обновленную версию RX 6750 XT, хотя подробности пока не разглашаются. Поскольку RX 6750 XT уже может похвастаться полноценным графическим процессором Navi 22 с 2560 потоковыми процессорами, логический путь обновления может включать использование графического процессора Navi 21 с меньшим количеством ядер, чем 3840 установленных в RX 6800, или, возможно, увеличена тактовая частота графического процессора. Если эта модель будет использовать графический процессор Navi 21, она также может получить 256-битную шину памяти, объем который составит 8 ГБ, что соответствует серии RTX 4060.

Сообщается, что источником информации является компания Yeston, которая производит графические карты Radeon и GeForce, включая последние модели на архитектуре RDNA3 и Ada Lovelace. Однако еще неизвестно, будет ли эта модель эксклюзивной для определенных брендов, подобно тому, как это произошло с RX 7900 GRE, производимых компаниями XFX, Sapphire и PowerColor.