Тактовая частота процессора составляет от 4,5 до 5,169 ГГц

Недавно в сети появился тест, демонстрирующий не выпущенную рабочую станцию Lenovo, которая работает на инженерном образце процессора от AMD. Этот продукт, похоже, построен на новой платформе AMD High-End Desktop (HEDT), продаваемой под названием Ryzen Threadripper. Хотя AMD долгое время молчала о возвращении Threadripper, внезапный поток утечек намекает на скорый запуск.

Новая платформа будет использовать мощь архитектуры Zen4 и представит совершенно новый сокет, потенциально варианты SP6 или даже SP5. Следовательно, серия процессоров под кодовым названием «Storm Peak» потребует нового типа памяти DDR5, что представляет собой обновление по сравнению с серией «Chagall» предыдущего поколения, которая поддерживала DDR4.

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Обнаруженная система имеет 16-ядерную конфигурацию с базовой тактовой частотой 4,5 ГГц, способной повышаться до 5169 МГц. Хотя официальное название процессора остается неизвестным, источник информации об аппаратном обеспечении Хаонг Ань Фу предполагает, что этот OPN (код продукта) соответствует AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX, ранее неизвестной модели.

Процессор должен предлагать гораздо более высокую производительность для одного ядра (25%), чем Threadripper PRO 5955WX. Тем не менее оценки в базе данных Geekbench разнятся, показывая преимущество в многоядерности для более новых моделей. Излишне говорить, что нужно дождаться надлежащих тестов, чтобы получить определенное число.

Предполагается, что полная линейка будет включать как минимум четыре варианта с 16, 64 и 96 ядрами, которые потенциально могут быть дополнены процессорами с 48, 32 и 24 ядрами.

Ожидается, что AMD представит свою новую серию Threadripper PRO к концу этого квартала. Однако никаких официальных объявлений сделано не было, и нет запланированных мероприятий, подходящих для представления новой HEDT платформы. Стоит сразу отметить, что процессоры Threadripper PRO не предназначены для игр, хотя никто не мешает этого делать.