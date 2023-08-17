Данная архитектура будет использоваться в будущих APU Ryzen 8000 и называться Navi 3.5

AMD начала развертывание архитектуры GPU следующего поколения, которая теперь официально называется GFX 11.5. Эта архитектура, вероятно, станет первым признаком грядущей серии графических процессоров RDNA 3.5 (или Navi 3.5), выпуск которой запланирован на следующий год.

реклама

Использование термина AMD «Navi 3.5» не основано на слухах. Компания официально использовала этот термин для своей новой серии процессоров на базе архитектуры Zen в своих официальных маркетинговых слайдах. Кроме того как минимум два продукта GFX11.5 уже идентифицированы под номерами GFX1151 и GFX1150. Эти идентификаторы слабо связаны с грядущими APU Ryzen 8000, известными под названием Strix Point.

Как подчеркивается в представленном сообщении, первоначальная реализация драйверов GFX11.5, по-видимому, в значительной степени зависит от автоматической генерации, отличаясь на несколько строк кода по сравнению с GFX11. Поскольку это свежий патч, еще слишком рано определять степень интеграции модификаций в архитектуру GFX11 (RDNA3) и основные причины решения AMD представить промежуточную архитектуру RDNA3.5.

Запуск этой реализации начался с опережением графика и, вероятно, не уложится в срок, установленный для ядра версии 6.6. Вполне вероятно, что вместо этого эти изменения будут включены в набор ядра v6.7, который будет выпущен позже в этом году. Стоит отметить, что запуск APU Ryzen 8000 не ожидается в текущем году. Вместо этого ожидается, что их премьера состоится в начале 2024 года, и они станут преемниками серии Phoenix, представленной на выставке CES 2023.