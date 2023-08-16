По производительности грядущий процессор значительно опережает текущий предыдущий флагман Ryzen Threadripper Pro 5995WX

Предстоящий AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX (Storm Peak), несомненно, внесёт изменения в список лучших процессоров для рабочих станций. Многоядерный монстр, который возглавит серию Ryzen Threadripper Pro 7000WX, сегодня был замечен в новом тесте, подтвердившем наличие у него 96 ядер и тактовую частоту до 5,1 ГГц.

Как это почти всегда бывает, источником информации стал Geekbench 5, который показал Ryzen Threadripper Pro 7995WX с 96 ядрами и 192 потоками. Флагманская модель для рабочих станций следующего поколения имеет на 50% больше ядер по сравнению с существующим процессором Ryzen Threadripper Pro 5995WX. Он также имеет на 60% больше ядер, чем серверный чип Intel Xeon Platinum 8490H (Sapphire Rapids).

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Ryzen Threadripper Pro 7995WX является в то же время рискованной моделью со стороны AMD, поскольку это почти точная копия процессора EPYC 9654 (Genoa) компании, продающегося по цене 11805 долларов. Между платформами Threadripper Pro и EPYC будет разница в функциях. Лишь несколько процессоров могут конкурировать с Ryzen Threadripper Pro 7995WX по количеству ядер. Только чипы EPYC Bergamo имеют до 128 ядер.

Ryzen Threadripper Pro 7995WX также получит значительное обновление подсистемы кэширования. Чип на базе архитектуры Zen 4 имеет 384 МБ кэш-памяти L3 и 96 МБ кэш-памяти L2, аналогично EPYC 9654. Однако по сравнению с Ryzen Threadripper Pro 5995WX Ryzen новый Threadripper Pro 7995WX имеет на 50% больше кэш-памяти L3 и до 3 раз больше кэш-памяти L2.

Не стоит обращать внимание на базовую частоту 7,97 ГГц, заявленную Geekbench 5, так как это очевидная ошибка. Однако более глубокое изучение сообщения Geekbench 5 показывает, что Ryzen Threadripper Pro 7995WX разгоняется до 5140 МГц, что, вероятно, является тактовой частотой в режиме одноядерного ускорения. Тактовая частота процессора Ryzen Threadripper Pro 5995WX в таком режиме составляет 4,5 ГГц, поэтому тактовая частота процессора Ryzen Threadripper Pro 7995WX также увеличивается на 14% по сравнению с предшественником.

По сравнению с EPYC 9564, Ryzen Threadripper Pro 7995WX имеет тактовую частоту ускорения на 38% выше. В некотором смысле можно рассматривать Ryzen Threadripper Pro 7995WX как EPYC 9564 с более высокой тактовой частотой. Разница будет заключаться в цене.

Как и в случае со всеми просочившимися тестами, рекомендуется рассматривать их с осторожностью. Ryzen Threadripper Pro 7995WX набрал 2095 и 81408 баллов в одноядерных и многоядерных тестах соответственно. Сравнение с Ryzen Threadripper Pro 5995WX показывает, что новый чип имеет на 26% более высокую одноядерную производительность. Что касается многоядерной производительности, то разница достигает 49%.

Если информация является достоверной, то Ryzen Threadripper Pro 7995WX может иметь TDP 350 Вт, такой же как у Xeon Platinum 8490H. Рейтинг TDP выглядит разумным, поскольку TDP EPYC 9564 варьируется от 320 Вт до 400 Вт. В этом случае 96-ядерный Ryzen Threadripper Pro 7995WX, по-видимому, имеет TDP на 25% выше, чем у Ryzen Threadripper Pro 5995WX, из-за дополнительных ядер и более высоких тактовых частот.

Кроме того появившаяся информация с сегодняшним тестом Ryzen Threadripper Pro 7995WX намекает на скорый запуск серии Ryzen Threadripper Pro 7000WX. На выставке Computex 2023 были показаны грядущие процессорные воздушные кулеры Noctua Threadripper со временем выхода в октябре. Таким образом серия Ryzen Threadripper Pro 7000WX, скорее всего, появится на рынке примерно в это же время.