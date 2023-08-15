Новинки специально изготовлены для Азиатских игр 2023 года, но по характеристикам не отличаются от ранее выпущенных моделей

Компания заключила соглашение, чтобы стать официальным партнером и поставщиком видеокарт для 19-х Азиатских игр. Это мероприятие, похожее на Олимпийские игры, собирает спортсменов со всей Азии, чтобы соревноваться в различных видах спорта. Хотя большинство дисциплин относятся к традиционным физическим видам спорта, стоит отметить, что в предстоящем мероприятии впервые будет представлен киберспорт, а это подчеркивает его растущее значение в Азии.

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Азиатские игры 2023 года запланированы на сентябрь этого года в Китае. В ходе подготовки Intel и Gunnir официально оформили контракт на поставку графических процессоров исключительно для киберспортивного сегмента игр.

Чтобы отметить этот момент, Gunnir разработала специальную версию существующей серии видеокарт Arc A750 Photon. Эти новые видеокарты не претерпят существенных изменений в своих системах охлаждения или других важных характеристиках, но они продемонстрируют новую цветовую гамму и отличительное оформление, нанесенное на заднюю панель. Примечательно, что одна из моделей адаптирована к теме игры Valorant, главной игры мероприятия, а дизайн другой отдает дань уважения Азиатским играм 2023 года.

Системы, подготовленные для игроков к соревнованиям в Азиатских играх, основаны на процессоре Intel Core i9-13900K, материнской плате с чипсетом B760 и 32 ГБ оперативной памяти.

Азиатские игры 2023 года официально стартуют 23 сентября и продлятся до 8 октября. Всего за четыре дня до этого Intel проведет свое мероприятие под названием Innovation, на котором ожидаются возможный официальный анонс обновленных настольных процессоров и будущих графических ускорителей.