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В сеть попала схема отмененного GPU AMD Navi 4C
Он должен был стать флагманским GPU AMD серии Radeon RX 8000

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 Недавно Moore’s Law is Dead опубликовал схему невыпущенного графического процессора AMD RX 8000 под кодовым названием Navi 4C. В планах AMD для серии следующего поколения изначально входили четыре графических процессора, но Navi 41 и 42 по якобы были отменены.

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 На появившейся в сети диаграмме показана большая подложка корпуса, вмещающая четыре кристалла: три AID (активные промежуточные кристаллы) и один MID (мультимедийный кристалл и кристалл ввода-вывода). Похоже, что каждый AID будет содержать до 3 SED (шейдерных процессоров). Эта сложная конфигурация представляет предполагаемую архитектуру RDNA4 или, по крайней мере, сегмент графического процессора, предназначенный для будущих видеокарт. Примечательно, что на диаграмме представлена только одна сторона конструкции, без полной картины. Moore’s Law is Dead отмечает, что с каждой стороны также должны быть кристаллы контроллера памяти, хотя их точное количество остается неизвестным.

 Графический процессор Navi 4C будет включать от 13 до 20 чиплетов, что означает значительное увеличение его сложности по сравнению с конструкциями с несколькими кристаллами на архитектуре RDNA3, такими как Navi 31 или грядущий Navi 32. Интересно, что аналогичная конструкция была указана в патенте под названием «Укладка кристаллов для модульных параллельных процессоров», обнаруженном одним из подписчиков Moore’s Law is Dead.

 Утечка подтверждает, что проект AMD Navi 4 представляет собой серьезную работу. Сложный характер этой конструкции мог создать проблемы для компании, заставив выбрать устоявшиеся и проверенные временем типы графических процессоров. Как это повлияет на серию Radeon RX 8000 в целом, еще предстоит определить.

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Источник: videocardz.com
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