Несмотря на это он дает представление о том, как будут выглядеть процессоры с новым разъемом

Инсайдер @wxnod опубликовал изображение процессора Intel в корпусе LGA1851. Новым чипом может быть Intel Meteor Lake-S или Arrow Lake-S, и его основное отличие от нынешнего Raptor Lake-S — слегка измененный интегрированный теплораспределитель (IHS). Учитывая, что изображение опубликовано без каких-либо пояснений, это может быть как прототип процессора Alder Lake, так и другой не появившийся на рынке.

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Сокеты Intel, формально называемые LGA1700 и LGA1851, по сути являются одним и тем же сокетом с шагом 0,8 мм, но у последнего больше активных контактов. Это позволяет производителям материнских плат и систем охлаждения сохранять совместимость с текущими моделями. Между тем, согласно более ранним сообщениям, сокет LGA1851 увеличит высоту теплораспределителя с 6,73–7,4 мм до 6,83–7,49 мм. Однако, чтобы предотвратить установку процессоров LGA1851 в 1700-контактные разъемы, будущие процессоры будут иметь другую конфигурацию выреза.

Возможно, самая интересная часть процессора с названием «Intel Confidential NA QDF4» — это его немного больший теплораспределитель. Возможно более высокий радиатор сделан немного больше, чтобы предотвратить изгиб, которым известны процессоры Intel LGA1700.

Если это процессор Intel Meteor Lake-S, то он никогда не выйдет на рынок, поскольку Intel отменила данную платформу. Данный экземпляр все еще дает представление о том, как будут выглядеть процессоры Intel LGA1851, когда они поступят на рынок в 2024 году в виде моделей Intel Arrow Lake.