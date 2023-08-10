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Процессоры Lunar Lake будут использовать ядра Lion Cove и Skymont
Lion Cove и Skymont будут относиться к производительным и энергоэффективным ядрам соответственно

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 Intel недавно представила несколько сообщений, касающихся серии процессоров Lunar Lake. Среди них наиболее значительным является начало работы над интегрированной графической архитектурой следующего поколения, известной как Xe2 или «Battlemage». Термин «Lunar Lake» относится к будущей архитектуре пользовательских процессоров Intel, пришедшей на смену Meteor Lake и Arrow Lake. Этот новый дизайн будет включать отдельные кристаллы CPU, SOC и GPU.

 В дополнение к новым сведениям о кристалле графического процессора, который, как утверждается, включает до 8 ядер Xe, также появилась информация о процессорном кристалле. Intel представила новые идентификаторы CPUID для своего программного обеспечения PerfMon. Данные с открытым исходным кодом, прикрепленные к этой программной библиотеке, раскрыли названия ядер прошлых поколений, таких как «Redwood Cove» в Meteor Lake. Теперь Intel официально подтвердила, что чипы Lunar Lake будут работать на ядрах Lion Cove и Skymont. Ожидается, что первые будут служить архитектурой для высокопроизводительных ядер, а вторые будут относиться к энергоэффективным ядрам следующего поколения.

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 Примечательно, что эти кодовые имена изначально ассоциировались с Arrow Lake, предназначенным для широкого спектра процессоров, от начального уровня до высокопроизводительного. Однако Lunar Lake явно нацелен на устройства с низким энергопотреблением.

 Intel подтвердила свою цель начать производство процессоров Lunar Lake ко второй половине 2024 года. Однако остается неподтвержденным, действительно ли серия будет готова к запуску в том же году.

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Источник: videocardz.com
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