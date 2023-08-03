Судя по информации Geekbench смартфон получит до 16 ГБ памяти и чипсет Dimensity 9200+

Смартфон Redmi K60 Ultra появился в базе данных Geekbench, как сообщается, за несколько недель до даты запуска. Ходят слухи, что Redmi K60 Ultra, имеющий номер модели «Xiaomi 23078RKD5C», появится во всем мире через месяц под названием Xiaomi 13T Pro. На момент написания данной новости «Xiaomi 23078RKD5C» был протестирован почти 20 раз, это означает, что кто-то проводит повторные тесты Redmi K60 Ultra перед его выпуском.

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В любом случае Geekbench показывает название материнской платы «corot» для Redmi K60 Ultra, которое ранее применялось к Xiaomi 13T Pro. Как и ожидалось, Redmi K60 Ultra имеет в своем распоряжении много оперативной памяти, а 16 ГБ указаны во всех списках Geekbench. Предположительно, это будет максимальный объем оперативной памяти устройства, а 12 ГБ, вероятно, станут начальной конфигурацией данной характеристики как для модели Redmi K60 Ultra, так и для Xiaomi 13T Pro.

Кроме того похоже, что Xiaomi оснастила Redmi K60 Ultra процессором MediaTek Dimensity 9200+, вопреки более ранним слухам. Хотя Geekbench не подтверждает это напрямую, он указывает три кластера ядер ЦП с тактовой частотой 2 ГГц, 3 ГГц и 3,15 ГГц соответственно. Они не только соответствуют тактовым частотам Dimensity 9200+, но и выше, чем у Dimensity 9200. Таким образом Redmi K60 Ultra будет на одном уровне с Vivo X90, когда он дебютирует в конце этого месяца.