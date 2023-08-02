Кроме того стали известны показатели производительности карт и их стоимость

Всего через несколько дней после раскрытия предстоящей линейки видеокарт для рабочих станций в сети появилась полная информация о грядущих новинках, подтверждающая производительность и цену для обеих моделей.

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Radeon PRO W7600 будет оснащена полноценным графическим процессором Navi 33 с 32 вычислительными блоками на архитектуре RDNA3 и 64 ускорителями искусственного интеллекта. Эта видеокарта будет иметь производительность 20 TFLOPS FP32, что подразумевает тактовую частоту графического процессора на уровне 2,5 ГГц. Эта карта должна быть оснащена 8 ГБ памяти стандарта GDDR6 через 128-битную шину памяти. Полная мощность карты составит 130 Ватт.

Модель Radeon PRO W7500 не только использует урезанный графический процессор Navi 33 с 28 вычислительными блоками, но и имеет сильно сниженную тактовую частоту до 1,7 ГГц. Таким образом модель предлагает 12 TFLOPS вычислительной мощности FP32, а также имеется значительное ограничение пропускной способности памяти до 11 Гбит/с. С другой стороны, карта не требует 6-контактного разъема питания, поскольку целевое значение TBP составляет 70 Вт.

Эти карты присоединяются к старшим моделям Radeon Pro W7900 и W7800, и, как и в линейке игровых видеокарт, между этими моделями существует огромный разрыв. Цена Radeon PRO W7600 составит 599 долларов, а Radeon PRO W7500 — 429 долларов.

Судя по слайдам, запуск AMD Radeon PRO W7600 и W7500 запланирован уже на завтра.