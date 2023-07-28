Информацию о картах пока можно найти только на китайских сайтах обеих компаний

Сразу стоит отметить, что для получения последней информации о данных моделях Radeon RX 7900 GRE от Sapphire, PowerColor или XFX рекомендуется обратиться к страницам на китайском языке. Ни у одной из компаний нет официальной страницы с указанной моделью на английском языке, несмотря на планы AMD по глобальному запуску видеокарты через системных интеграторов.

Единственной моделью с официальной страницей является карта от PowerColor. Sapphire разместила только свои модели NITRO+ в официальном китайском магазине. У XFX пока нет специальной страницы, но ожидается, что она станет основным партнером по выпуску данной модели.

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Видеокарта Sapphire NITRO+ может похвастаться системой охлаждения с тремя вентиляторами. Кулер, похоже, позаимствован у RX 7900 XT NITRO+ LITE edition, без испарительной камеры и ARGB подсветки с одной стороны. Эта модель оснащена двумя 8-контактными разъемами питания.

С другой стороны, PowerColor RX 7900 GRE — это более тонкая версия дизайна RX 7900 XT/XTX. Карта заметно тоньше и использует два разъема питания вместо трех. Компания подтверждает, что в этой модели используется схема питания 11+2+1 фазы с выделенным VRM 2+1 для подсистемы питания. Кулер включает три 10-сантиметровых вентилятора и 7 тепловых трубок диаметром 6 мм, непосредственно контактирующими с графическим процессором.

Интересно, что модели Red Devil и NITRO+ имеют одинаковую тактовую частоту, что, вероятно, представляет собой самую высокую конфигурацию, предлагаемую AMD. Хотя модель PowerColor еще не доступна ни на одной электронной платформе, NITRO+ в Китае стоит 5499 юаней (769 долларов), что примерно на 27 долларов выше рекомендованной производителем розничной цены.