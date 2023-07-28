Также он меньше AD 103 от Nvidia и немного превышает Navi 21

Графический процессор, лежащий в основе эксклюзивной для Китая видеокарты AMD Radeon RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition), вызвал большой интерес. Физически это графический процессор отличается от того, который используется в настольных видеокартах Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX. AMD явно не стала бы прилагать усилия для разработки совершенно другого графического процессора для видеокарты ограниченной серии, а это означает, что этот GPU может найти более широкое применение, например, для своей будущей мобильной карты RX 7900.

Сотрудники TechPowerUp сравнили размеры нового Navi 31, установленного в RX 7900 GRE, с размерами обычного Navi 31, используемого в RX 7900 XT/XTX, Navi 21 предыдущего поколения, установленного в RX 6900 XT, и NVIDIA AD103 для настольной GeForce RTX 4080. Результатом сравнения стали несколько интересных выводов. Новый Navi 31 заметно меньше, чем тот, который используется в RX 7900 XT/XTX. Чип имеет квадратную упаковку по сравнению с более крупной прямоугольной стандартного Navi 31 и значительно более тонкую металлическую рамку. Что интересно, 5-нм GCD по-прежнему окружен шестью 6-нм MCD. Неизвестно, отключила ли компания два из шести MCD или они являются просто болванками. AMD использует фиктивные чиплеты в качестве усиления в некоторых своих серверных процессорах EPYC. Данные чиплеты распределяют часть давления, создаваемого IHS или системой охлаждения, поэтому логика окружения GCD шестью такими MCD может быть такой же.

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На первом изображении выше четыре графических процессора масштабируются друг относительно друга. Expreview является источником изображений графического процессора RX 7900 GRE и печатной платы. Эталонная печатная плата Radeon RX 7900 GRE физически имеет только восемь микросхем памяти и не имеет свободных контактных площадок, в отличие от эталонной печатной платы RX 7900 XT, у которой есть два свободных места. Это указывает на возможность того, что новый графический процессор Navi 31 имеет контакты только для 256-битной шины памяти. Помимо другого количества контактов памяти, их меньшее число в корпусе может быть связано со снижением количества контактов питания.

Кроме того изображение показывает, что меньший Navi 31 на самом деле немного больше, чем графический процессор Navi 21 предыдущего поколения, на котором работают Radeon RX 6800 и RX 6900. Что интересно, и новый Navi 31, и Navi 21 меньше, чем графический процессор NVIDIA AD103, который используется на настольной карте RTX 4080.