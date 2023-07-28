Это абсолютно работоспособная карта, которая была отменена Nvidia, но успела быть произведена в некоторых количествах партнерами компании

Необычная видеокарта MSI RTX 3080 Ti SUPRIM X выставлена на продажу на Facebook* Marketplace. Продавец из Сиднея рекламирует этот ускоритель как действительно нестандартную модель с нестандартным объемом видеопамяти: «Да, он составляет 20 ГБ, а не 12 ГБ». Сообщается, что подержанная видеокарта находится в хорошем состоянии, а описание продукта немного уточняет его историю. Есть некоторые потертости от предыдущего владельца, но карта работает нормально. Это чрезвычайно редкий коллекционный предмет и не инженерный образец карты, а готовый OEM-продукт, который, к сожалению, был отменен. Продавец просит за карту 1100 австралийских долларов (около 740 долларов США) после снижения первоначальной запрашиваемой цены в 1300 австралийских долларов (около 870 долларов США).

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Два года назад MSI и Gigabyte были на пороге запуска вариантов GeForce RTX 3080 Ti с 20 ГБ памяти, но NVIDIA передумала и решила выпускать только версию карты с 12 ГБ. Пострадавшие от такого решения партнеры решили не уничтожать свой запас карт с 20 ГБ, а вместо этого они были проданы майнерам и серым розничным торговцам. Ресурс Wccftech отмечает, что устройства, ориентированные на майнинг, имеют соответствующие идентификационные метки на портах вывода изображения.

Продавец также разместил скриншот своего рабочего стола в более высоком разрешении, показывающий оценку 21900 баллов в тестах TimeSpy, различные детали, представленные TechPowerUp GPU-Z v2.53.0, и некоторые настройки, сделанные с помощью MSI Afterburner:

Готовая к продаже карта на базе архитектуры Ampere имеет 10496 ядер CUDA и 20 ГБ памяти GDDR6 с 320-битной шиной, работающей на частоте 1188 МГц. NVIDIA не предлагает официальных драйверов для этого варианта ускорителя, поэтому результаты тестов получены с использованием модификации программного обеспечения.

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