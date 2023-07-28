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В сеть попали реальные изображения и спецификации Infinix GT 10 Pro
Грядущая новинка получит чипсет Dimensity 8050 и до 8 ГБ оперативной памяти

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 Infinix готовится к запуску в Индии смартфона Infinix GT 10 Pro, который привлек значительное внимание благодаря дизайну задней панели, вдохновленному смартфонами Nothing. Перед официальным запуском в сеть просочились живые изображения Infinix GT 10 Pro вместе с полными спецификациями.

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 По словам @ZionsAnvin, Infinix GT 10 Pro будет оснащен 6,67-дюймовым AMOLED дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом NEG. В основе устройства лежит процессор Dimensity 8050, обеспечивающий довольно плавную работу в различных приложениях. Кроме того смартфон оснащен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и предлагает встроенное хранилище UFS 3.1 объемом 256 ГБ.

 На передней панели Infinix GT 10 Pro имеется 32-мегапиксельная фронтальная камера для создания селфи и видеозвонков. На задней панели смартфона располагается тройной модуль камер с основным датчиком разрешением 108 МП, позволяющей пользователям снимать высококачественные фотографии и видео. Смартфон работает от аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Кроме того телефон поддерживает функцию обратной зарядки.

 Infinix GT 10 Pro оснащен датчиком отпечатков пальцев на дисплее. Устройство работает на собственной оболочке XOS 13, основанной на системе Android 13. Компания обещает отсутствие вирусов и рекламы, предоставляя пользователям чистый и удобный пользовательский интерфейс. Что касается поддержки программного обеспечения, то смартфон получит одно обновление ОС Android и два года обновлений безопасности.

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Источник: gizmochina.com
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