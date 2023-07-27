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Раскрыты основные характеристики смартфонов серии Xiaomi 14
В сеть попали кодовые названия смартфонов, информация о чипсете, камерах и аккумуляторах

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 Xiaomi работает над своей новой флагманской серией смартфонов Xiaomi 14. Модельный ряд будет состоять из четырех смартфонов: Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Pro+ и Xiaomi 14 Ultra. Хотя существование Xiaomi 14 Pro+ не было подтверждено, недавние сообщения он инсайдера Digital Chat Station предполагают, что модель действительно существует, а ее кодовым именем является «Aurora».

 Кодовые названия еще двух моделей ранее попали в сеть. «Houji» и «Shennong» соответствуют моделям Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro. Согласно сообщению, все четыре флагманские модели, как ожидается, будут оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 3, что значительно повысит мощность и производительность устройств.

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 Согласно данным портала Notebookcheck, Xiaomi 14 Pro+ будет оснащен четырьмя камерами Leica, аналогично Xiaomi 13 Ultra. Ходят слухи, что смартфон предложит максимальное увеличение до 120x, как и его предшественник. Ожидается, что конфигурация камер будет включать 50-мегапиксельный основной датчик и 50-мегапиксельный перископный телеобъектив.

 Xiaomi 14 получит перископный телеобъектив с фокусным расстоянием 90 мм и 3,9-кратным оптическим зумом, а Xiaomi 14 Pro будет оснащен телеобъективом с фокусным расстояние 115 мм и 5-кратным оптическим зумом. Xiaomi 14 Ultra будет оснащен профессиональным супертелеобъективом Leica с фокусным расстоянием 120 мм, обеспечивающим 10-кратный оптический зум без потерь качества.

 Емкость аккумуляторов для моделей Xiaomi 14 и 14 Pro составляет 4860 мАч и 5000 мАч соответственно, причем оба поддерживают быструю зарядку мощностью 120 Вт.

 Xiaomi также готовится представить свою оболочку MIUI 15. Новое программное обеспечение дебютирует на устройствах, выпущенных во второй половине года, включая серию Redmi Note 13, Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro и Xiaomi 14 Pro+. Одной из главных особенностей MIUI 15 является Photon Engine, предназначенный для повышения производительности системы и повышения энергоэффективности, обеспечивающий улучшение плавности работы сторонних приложений на 88%.

 Ожидается, что запуск Xiaomi 14, 14 Pro и 14 Pro+ состоится в ноябре, а дебют Xiaomi 14 Ultra, вероятно, состоится только в начале 2024 года.

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Источник: gizmochina.com
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