Всего на данный момент речь идет о десяти моделях, включая процессоры линейки F без встроенной графики

Инсайдер chi11eddog считает, что ему известна конфигурация процессоров грядущего семейства Intel 14-го поколения с заблокированным множителем. Всего существует десять новых моделей Raptor Lake Refresh, включая варианты F, и источник информации поделился предполагаемым количеством ядер, объемом кэш-памяти и максимальными тактовыми частотами этих процессоров.

Chi11eddog имеет довольно хороший послужной список утечек информации, но в любом случае к данной информации стоит относиться с долей недоверия. Ниже представлены характеристики новых процессоров от инсайдера.

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Судя по этой таблице, процессоры Intel Core 14-го поколения не претерпят значительных изменений. В предыдущих утечках с разблокированными моделями Core i7-14700K выделялся как единственный процессор с фактически увеличенным количеством эффективных ядер в новом поколении. Core i7-14700/F также выделяются в приведенной выше таблице как единственные модели с новой конфигурацией ядер, которые получат улучшения в многопоточных рабочих нагрузках.

Судя по слухам, Intel Smart Cache (L3) не изменится в следующем поколении. Большинство новых ЦП на 200 МГц быстрее, чем их предшественники, за исключением Core i5-14400/F, который имеет частоту только на 100 МГц выше.

Intel представила процессоры Core 13-го поколения, не относящиеся к линейке K на выставке CES 2023, и стоит ожидать аналогичного хода для следующего поколения. Помимо 10 выше указанных чипов, не относящихся к линейке K, вероятно, можно ожидать также семейство серии T с TDP 35 Вт.