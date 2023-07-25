AVX10 представляет собой эволюцию AVX512 с поддержкой производительных и эффективных ядер

Intel опубликовала предварительную статью о своем новом наборе инструкций AVX10 ISA. В сообщении показано, как P-ядра и E-ядра в процессорах следующего поколения получат поддержку AVX-512. Компания заявила: «Intel AVX10 представляет собой серьезный сдвиг в сторону поддержки высокопроизводительной векторной ISA для будущих процессоров Intel. Инструкции позволяют разработчику поддерживать единый код, который обеспечивает высокую производительность на всех платформах Intel с минимальными накладными расходами на проверку поддержки функций. Будущая разработка Intel AVX10 ISA будет продолжать обеспечивать богатую, гибкую и согласованную среду, которая оптимально поддерживает как серверные, так и клиентские продукты».

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Из-за технических проблем, связанных с E-ядрами, Intel решила отключить AVX-512 для линеек потребительски процессоров Alder Lake и Raptor Lake. AMD недавно приняла новый набор инструкций для своей мобильной серии Ryzen 7040, поэтому неудивительно, что Intel пытается повторно представить его в ближайшем будущем. В последний раз AVX-512 нормально работал на чипах Rocket Lake и Tiger Lake. Ожидается, что реализация AVX10 дебютирует с процессорами Granite Rapids, и VideoCardz считает, что Intel получит расширенные инструкции для эффективных ядер, работающих с архитектурой Clearwater Forest.