Источником данной информации является компания Machenike,которая сообщила о выпуске своих компьютеров с новыми процессорами в октябре

Сегодня ITHome сообщила, что китайский бренд ПК Machenike выпустит новый игровой настольный компьютер с «новым поколением процессоров Intel Core и видеокартами серии RTX 40». Бренд, Machenike, сообщил, что его будущие мощные ПК будут официально выпущены в октябре.

Machenike появился на выставке Bilibili World 2023 в Шанхае, Китай, о чем свидетельствуют его посты в социальных сетях. Многие не знакомы с этим брендом, но он предлагает широкий спектр игрового оборудования для ПК, включая настольные компьютеры, ноутбуки, мини-ПК, а также периферийные устройства, такие как мониторы, клавиатуры и многое другое.

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Предыдущие утечки также указывают на то, что до выхода Raptor Lake Refresh осталось всего около двух месяцев. Как ожидается, процессоры линейки K для настольных ПК станут лучшими в своей категории. Вполне вероятно, что первыми доступными чипами станут Intel Core i5-14600K, Core i7-14700K и Core i9-14900K, а также процессоры KF.

Информация о процессорах Intel Core следующего поколения в этом году была довольно противоречивой. Первоначально ожидалось, что Intel выпустит Meteor Lake в качестве процессоров Core 14-го поколения как для настольных компьютеров, так и для ноутбуков, но по причинам, о которых можно только догадываться, компания изменила свои планы, а также решила провести ребрендинг. Таким образом вместо этого пользователи настольных компьютеров увидят процессоры Raptor Lake Refresh. Пользователи мобильных ПК первыми получат новые технологии, а владельцы настольных компьютеров должны ждать следующего года и чипов Arrow Lake, чтобы воспользоваться аналогичными новыми технологиями, процессами и архитектурами.

Помимо процессоров Core следующего поколения от Intel, источник сообщает, что грядущие настольные компьютеры будут первыми, оснащенными интерфейсом PCIe Gen5 для твердотельных накопителей в стандартной комплектации.