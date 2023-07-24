Ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 17 станет одной из самых мощных и дорогих игровых моделей

Инсайдеры сообщают, что компания ASUS готовит новый ноутбук высокого класса с необъявленным процессором AMD. Грядущая 17-дюймовая модель ROG Strix SCAR под номером G733PYV-LL046W, по-видимому, будет оснащена гибридным процессором Ryzen 9 7945HX3D со 128 МБ кэш-памяти L3. Использование «X3D» в название процессора вызвало большой интерес, учитывая, что данная технология AMD 3D V-Cache существовала в линейках процессоров Ryzen 7000 и Ryzen 5000, ориентированных на настольные компьютеры. APU, о котором идет речь, имеет две CCD матрицы и, вероятно, предназначен для конкуренции с процессорами Intel Raptor Lake-HX высшего эшелона, а также с их обновленными вариантами.

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Утечка указывает на то, что APU Ryzen 9 7945HX3D, вероятно, будет находиться в верхней части линейки Dragon Range-H на базе архитектуры Zen 4, имея максимальную тактовую частоту 5,4 ГГц. 16-ядерный и 32-поточный процессор с уровнем мощности от 55 Вт до 75 Вт получит также встроенный графический процессор Radeon 610M на архитектуре RDNA2, который очень сложно назвать игровым. Но не стоит расстраиваться, так как ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 17 включает мощнейший мобильный графический ускоритель NVIDIA RTX 4090 для виртуальных баталий, а также 32 ГБ памяти DDR5, встроенный SSD накопитель объемом 2 ТБ и 17,3-дюймовый IPS-дисплей с частотой 240 Гц.

На данный момент ноутбук продается в Великобритании по цене 3904 фунта стерлингов, что определенно делает эту модель одной из самых дорогих на рынке.