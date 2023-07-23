На данный момент купить процессор можно только в Китае и некоторых других странах Азии

Сегодня AMD без лишней шумихи выпустила в продажу свой самый доступный процессор на базе архитектуры Zen 4 — Ryzen 5 7500F. В этом шестиядерном процессоре отсутствует встроенная графика, а рекомендуемая цена составляет 179 долларов. Как известно новинка дебютирует в Китае, но AMD указала его на своей странице продуктов для глобальной доступности, а это означает, что со временем он может появиться и в других регионах. Процессор Ryzen 5 7500F сделает платформу AMD AM5 более доступной для геймеров с ограниченным бюджетом.

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AMD Ryzen 5 7500F — это шестиядерный процессор с базовой тактовой частотой 3,7 ГГц и максимальной тактовой частотой до 5 ГГц. ЦП имеет в общей сложности 6 МБ кэш-памяти L2, 32 МБ кэш-памяти L3 и двухканальную подсистему памяти DDR5, официально поддерживающую скорость до DDR5-5200, но которая может работать с гораздо более высокими скоростями особенно при использовании модулей, поддерживающих профили AMD EXPO. Процессор имеет TDP 65 Вт и заблокированный множитель, поэтому его будет нелегко разогнать.

Как и остальные процессоры Ryzen серии 7000 на базе Zen 4, выпущенные на сегодняшний день, процессор Ryzen 5 7500F имеет 28 линий PCIe Gen5, четыре из которых используются для подключения к чипсету, четыре предназначены для твердотельного накопителя с интерфейсом PCIe 5.0 x4, а 16 доступны для видеокарт и других компонентов, требовательных к пропускной способности. Как следует из буквы «F» в номере модели, этот процессор не имеет встроенного графического процессора и требует отдельной видеокарты. Между тем, учитывая, что iGPU в процессорах Ryzen 7000-й серии предназначены в основном для офисных задач и устранения неполадок, геймеры вряд ли будут расстроены.

AMD Ryzen 5 7500F за 179 долларов будет стоять ниже Ryzen 5 7600 (6 ядер/12 потоков, 3,8–5,1 ГГц и iGPU на базе RDNA 2), который стоит 208 долларов, предлагая чуть более высокую производительность в играх. Между тем, новый ЦП предлагает заметно более высокую производительность, чем AMD Ryzen 5 5600 (6 ядер/12 потоков, 3,5–4,4 ГГц, без iGPU), который можно приобрести за 116 долларов. Конечно, платформа AMD AM5 дороже, чем платформа AM4, но первая предлагает возможность обновления в течение многих лет.

Одна из особенностей AMD Ryzen 5 7500F заключается в том, что запуская его в Китае и некоторых других азиатских странах, по существу AMD сохраняет премиальный статус своей платформы AM5 в остальном мире как минимум на несколько недель.

Обзоры нового процессора публикуются только в китайских и южнокорейских СМИ, а доступен он на китайском сайте JD.com за 1239 иен.