Если результаты тестирования реальные, то вполне понятна причина отказа Intel от её выпуска в продажу из-за низкой производительности

Когда в прошлом году Intel представила линейку графических карт серии Arc A для настольных ПК, компания объявила о четырех графических картах: Arc A770, Arc A750, Arc A580 и Arc A380. Но по неизвестной причине Arc A580, основанная на урезанном графическом процессоре ACM-G10, так и не вышла на рынок. Но кто-то, имеющий доступ к предполагаемой видеокарте Arc A580, не только протестировал ее в GFXBench 5.0, но и загрузил ее показатели производительности в базу данных.

реклама

Предполагаемая карта Intel Arc A580 была протестирована в GFXBench 5.0 с API Vulkan. Результаты выглядят странно по сравнению с Intel Arc A770, так как невыпущенный ускоритель сильно отстает. Это может быть связано с рядом причин, например, с неполной поддержкой драйверами еще не выпущенного ускорителя, определенными аппаратными или программными проблемами, или результаты могут быть поддельными. Но, по крайней мере, видеокарта значительно превосходит Intel Arc A380.

Следует отметить, что GFXBench — это кроссплатформенный графический бенчмарк, предназначенный для тестирования различных устройств, от смартфонов до высокопроизводительных игровых настольных ПК. Он является не лучшим способом определить производительность аппаратного обеспечения настольных ПК, поскольку не тестирует расширенные возможности современных графических процессоров, такие как трассировка лучей в реальном времени, и потому не может довести производительные видеокарты до их возможного предела.

Графическая карта Intel Arc A580 должна была использовать графический чип ACM-G10 с 3072 потоковыми процессорами и 8 ГБ памяти. Карта располагается в иерархии ниже Intel Arc A770 (4096 SP) и Arc A750 (3584 SP) и должна стать самым дешевым решением компании для геймеров. Возможно, что отказ от выхода карты связан с тем, что даже более дорогие Arc A770 и Arc A750 едва ли могут конкурировать с предложениями среднего уровня от AMD и Nvidia.

Трудно сказать, предназначена ли публикация бенчмарка для того, чтобы показать, что Intel все еще планирует запуск карты, предлагая ультрадешевое решение для геймеров, или же кто-то просто протестировал предсерийный образец. Конечно, также нельзя сбрасывать со счетов возможность того, что результаты просто фальшивые.