Портативный графический процессор Adlink Pocket A1 NVIDIA RTX A500 подключается к системе через интерфейс Thunderbolt 3 и минимум в два раза мощнее, чем iGPU Intel Xe

Внутри скрывается графический процессор NVIDIA RTX A500 с 4 ГБ памяти. Это внешний графический процессор, который полностью питается и подключается к системе через интерфейс Thunderbolt 3. Как следует из названия, основной целью этого продукта является предоставление быстрого доступа к графическому процессору с поддержкой ИИ, но ничто не мешает использовать мощность этой графики для других целей.

реклама

Единственной проблемой может быть ограниченная производительность, поскольку GPU сильно ограничен своим форм-фактором. Это не помешало ADLINK использовать один вентилятор и относительно большой для своего размера алюминиевый радиатор.

Согласно статье в StorageReview, GPU имеет 2048 ядер CUDA и имеет максимальную производительность вычислений с одинарной точностью около 6,5 TFLOPS. Поскольку ускоритель основан на графическом процессоре GA107, он также имеет 64 тензорных ядра и 16 RT ядер. Графический процессор предлагает базовую частоту 435 МГц и 1335 МГц в режиме разгона.

Графический процессор был протестирован в сравнении с графическим процессором Intel Xe, представляющий собой интегрированное решение, и графическим процессором для ноутбуков NVIDIA A5000, который представляет собой высокопроизводительный мобильный процессор на GPU GA104 с 6144 ядрами CUDA и 16 ГБ памяти. Таким образом процессор ADLINK Pocket AI имеет в три раза меньше ядер и в четыре раза меньше памяти, не говоря уже о тепловом пакете и энергетическом пределе в 25 Вт.

Графический процессор явно уступает A5000, который потребляет от 80 до 165 Вт в зависимости от настроек. Однако новинка является отличной альтернативой графики Intel.

Учитывая цену и ограниченную производительность, профессионалам, возможно, придется искать что-то более мощное. Система стоит 429 долларов, поэтому на данный момент это, безусловно, не самый дешевый продукт. Может возникнуть вопрос, не будет ли GPD G1 на базе AMD Ryzen 7600M XT лучшим выбором при цене 655 долларов, но GPU AMD может не может предлагать те же функции, что и Ampere для рабочих станций.