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AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX протестирован в PugetBench
Процессор имеет 64 ядра и поддерживает восьмиканальную память DDR5

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 Системы AMD HEDT на базе архитектуры Zen4 задерживаются, очевидно, что компания переключила свое внимание на сегмент рынка рабочих станций, а не на рынок настольных ПК для энтузиастов (HEDT). Следовательно, на спрос на новые процессоры Threadripper больше влияют OEM-производители, такие как Lenovo, а не обычные потребители.

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 В ноябре прошлого года AMD представила свои первые процессоры Zen4 для настольных ПК, предлагая модели с ядрами в количестве до 16 единиц. Между тем, ожидается, что грядущая серия Threadripper 7000 под кодовым названием «Storm Peak» будет иметь 64 или 96 ядер, в зависимости от решения AMD.

 Теперь стало известно, что процессор Threadripper PRO 7985WX имеет 64 ядра. Из этого можно предположить, что старший чип Threadripper 7995WX может иметь еще больше ядер. Это открытие было сделано благодаря веб-сайту PugetBench, где процессор появился в составе системы вместе с контрольно-проверочной платой AMD, известной под названием BoulderGulch-STP.

 Примечательно, что процессор работал с восемью модулями памяти DDR5-5600 общим объемом 256 ГБ. Данная конфигурация подразумевает возможность процессора Threadripper на базе сокета LGA-6096 поддерживать 8-канальнуюю память DDR5 и 128 линий PCIe Gen5. Кроме того сообщается, что AMD работает над вариантом процессора Threadripper для сокета LGA-4844, который будет поддерживать четырехканальную память и 64 линии PCIe Gen5.

 Учитывая, что модели процессоров начали появляться на веб-сайте бенчмарка, очевидно, что AMD находится на завершающей стадии разработки серии Threadripper 7000. Слухи предполагают, что эти новые процессоры Threadripper могут быть доступны ориентировочно в октябре, почти через год после дебюта платформы AM5 для настольных ПК.

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Источник: videocardz.com
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