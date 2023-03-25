Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Высокочастотная DDR5 на Intel играм не нужна - тестируем память в режимах от 6400 до 7800 МГц

В этой статье я решил сравнить DDR5 с одинаковыми таймингами, но на разных частотах от 6400 до 7800 и понять есть ли прирост просто от частоты при идентичных таймингах.
[ ] для раздела Блоги
1
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Всем доброго времени суток!

Однажды пасмурным весенним вечером, увидев новость о выпуске  очередного комплекта оперативной памяти с заоблачной частотой в 8000 МГц и ценой как у топового процессора, мне в голову закралась мысль:

реклама

"А есть ли толк от таких частот?"

Для реализации моих мыслей понадобилось сменить материнскую плату на Z690 Unify-X, так как на предыдущей Z690 EDGE был упор в 6666МГц по памяти(и это с бубном и танцами под полной луной). После смены материнской платы частотный потолок памяти был сдвинут до 6800 МГц и узким местом стал контроллер памяти в 12700KF, так как зародившуюся мысль топором не вырубить - пришлось сменить и процессор, выбор пал на 13700KF, так как у него самые низкие задержки по версии Aida64 и есть шансы использовать его с воздушным кулером. Следующим пределом стала оперативная память - чипы hynix M-die неохотно идут выше 7200 МГц и я купил комплект на hynix A-die, правда добиться стабильности на 8000 МГц мне так и не удалось(скорей всего виной тому плата), но и на 7800МГц прекрасно видно всю картину.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Память была разогнана до частоты 7800МГц с предельными для нее таймингами, именно эти тайминги я оставил для тестов на более низких частотах, чтобы наглядно показать разницу именно в ЧАСТОТЕ оперативной памяти, а не комбинации частоты \ таймингов.

Операционная система, как и все игры из тестов - лицензионные, обновлены до последних версий (как и драйвера), установлены на SSD WD SN850 1Tb, остальное важное оборудование есть на скриншотах после диаграмм под спойлерами.

реклама

Aida64


 Aida64



После синтетических тестов - так потеплело на душе, приросты аж до 20%, падение латентности до 13%! В голове возникла мысль:

"Деньги на апгрейд были потрачены точно не зря, сейчас как в играх хоть половину этого прироста увижу - так сразу на форуме всем покажу" , но реальность полна разочарований...

Игры

 


 ACV


Молодцы Ubisoft! Мало того, что средний FPS идентичен, так и по редким и очень редким событиям намекает нам купить 6400 комплект, а на разницу в стоимости мы видимо должны купить косметики в их магазине или на коленке сделанные дополнения.


TR


Больше 20% по частоте памяти дало прирост в 4% в хорошо реагирующей игре, а игра никак не научится определять верную версию видеодрайвера.



CP2077


Перед "великим польским кодом" вся оперативная память из теста равна, а на сэкономленные средства нужно бежать за RTX 4000й серии, ведь без допинга в виде DLSS3 хорошего фреймрейта в играх этой страны - нам не видать.



TW


Линпак из мира видеоигр, образец оптимизации использования ядер процессора, любимица зионщиков, игра утилизирующая ваш процессор получила прирост в 3%! 

Выводы

- Если основное времяпрепровождение за ПК у вас это игры, то покупать топовые и дорогие комплекты DDR5 для платформы Intel нет никакого смысла.

Скорей всего дело в отличной работе контроллера памяти в последних поколениях синих процессоров и возможно в том, что вторичные и третичные тайминги уже были мной оптимизированы (а большая часть прироста от разгона памяти заключается именно в этом) - этот пункт мы проверим в другой статье.

- Так же нет смысла в замене материнской платы (а на 7200+ по памяти работает ДАЛЕКО не каждая материнская плата) для достижения высоких частот оперативной памяти.


Всем высоких частот, низких таймингов, вольтажей и температур!

P.S. Автора можно порадовать оценкой статьи и комментарием. Делитесь своими мыслями и результатами  разгона памяти.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки

Теги

intel msi разгон raptor lake hynix z690 team group 13700kf hynix a-die unify-x
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White
3
Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
11
Обзор веб-камеры Streamplify CAM
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
15
Главные игры марта 2023 года
7
Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
21
Обзор микрофона Streamplify MIC ARM
13
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
46
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
34

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ВСУ рассказали об успешном применении планирующих авиабомб самолетами Су-35 ВКС РФ
5
Медведев: большинство предприятий ОПК работают в три смены, запускаются новые производства
11
Вышел документальный фильм о бойцах ЧВК "Вагнер", пришедших в компанию из тюрем и лагерей
2
В командовании ВСУ сообщили о готовности пойти в контрнаступление на артёмовском направлении
3
Европа добьется двухкратного превышения необходимого количества терминалов СПГ к 2030 году
2
Пригожин сообщил о выходе фильма о добровольцах ЧВК "Вагнер" - фильм уже доступен для просмотра
2
Космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил экзопланету с облаками раскаленного гравия
+
Украина использует против России иранские ракеты
4
Медведев: арест президента России будет означать объявление стране войны
9
Новый ультрабюджетный мод-чип для Nintendo Switch появился в продаже
2
Почему старые флагманы NVIDIA не дешевеют, а ждуны уже 3 года сидят в ожидании скидок на видеокарты
14
Почему беспорядки во Франции не имеют ничего общего с пенсионной реформой
10
В Китае представлены смартфоны серии Huawei P60 с поддержкой спутниковой связи
+
Украина может использовать рой беспилотников из Тайваня во время наступления на Крым
4
GeForce GTX 1080 из Китая за 5000 рублей запускает Atomic Heart с 60 FPS на высоких настройках
4
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti получит вычислительную производительность 22 TFLOPs
10
У Соловьёва допустили комплектование бронетанковой дивизии из Т-34, снятых с постаментов
10
Supercell назвала время отключения игроков из РФ и РБ от серверов
3
Подтопление Калифорнии приведет к продовольственному кризису в США
5
Биткоин сильно подешевел – курс обвалился на $2500, что привело к ликвидации позиций на $260 млн
8

Популярные статьи

США взволнованы: Армия Китая активно перебрасывает свои истребители в Африку
7
Перед отправкой Киеву советские МиГ-29 вооружат современными ракетами и установят РЛС от ЗРК NASAMS
5
Халява в Steam - фармим коллекционные карточки
6
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Март)
10
Как правильно настроить любую видеокарту AMD Radeon - решение возникающих проблем
42
США намерены разместить на Тайване склады боеприпасов рассчитывая на блицкриг в битве с Китаем
3
В поисках бюджетного суперкулера для современного шестиядерного процессора
14
Как поиграть 24-26 марта в открытую бету Diablo IV в России - краткая инструкция
17
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 4
2
Северная Корея создала дрон с ядерной боеголовкой и сможет топить корабли США «радиоактивным цунами»
5

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100701
08:04
У меня карифан ночную оптику делает. Все верно излагаешь, просто теперь работа есть всегда, заказы только российские и на очень много лет вперед. И действительно все в шоколаде и выигрыше. З/п реально...
Медведев: большинство предприятий ОПК работают в три смены, запускаются новые производства
Kenniover
07:56
5 звезд...статья о железе...особенно порадовал акцент на 0.1% и 1 %,ведь это и есть игровой комфорт...хотелось бы от вас увидеть тесты в играх с Resizable Bar on\off,в разных играх,зависимость загрузк...
Высокочастотная DDR5 на Intel играм не нужна - тестируем память в режимах от 6400 до 7800 МГц
Вассисуалий Лоханкин
07:47
Для балбесов написали по-русски: в дебрях ТаоБао!
GeForce GTX 1080 из Китая за 5000 рублей запускает Atomic Heart с 60 FPS на высоких настройках
Kostik_I
07:47
Скорость на износ не влияет. Ячейки деградируют при перезаписи информации.
Kioxia планирует выпустить корпоративные SSD на памяти XL-NAND со скоростью до 13,5 ГБ/с
Александр Клюев
07:40
Удалить нвидиа експириенс и установить подходящий драйвер для своей системы. И будет fps
Специалисты нашли одну из причин падения fps в ряде современных игр на платформах Intel и AMD
VRoman
07:39
Так сами вычислительные все ядра должны быть идентичные (по слухам), только экономичным урежут частоты и кэш, чтобы они стали меньше размером и укратили аппетит.
Производительные и эффективные ядра — для гибридных процессоров AMD позаимствовала термины у Intel
Johan_888
07:31
А что только 3080 Ti помирают? с остальными всё норм?
Blizzard советует включить и выключить видеокарты, которые сломались в Diablo 4
Дед Мороз
07:29
А что случилось?
Медведев: большинство предприятий ОПК работают в три смены, запускаются новые производства
Такой-то
07:28
у нас инженеры, учёные в основном находятся в англии
Российские ученые создали протез левого желудочка сердца для детей
Константин Александрович
07:28
Ни х... Не понял, но очень интересно.
Хакеры научились рассылать фишинговые ссылки через уведомления SharePoint
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем