Высокочастотная DDR5 на Intel играм не нужна - тестируем память в режимах от 6400 до 7800 МГц
Всем доброго времени суток!
Однажды пасмурным весенним вечером, увидев новость о выпуске очередного комплекта оперативной памяти с заоблачной частотой в 8000 МГц и ценой как у топового процессора, мне в голову закралась мысль:
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"А есть ли толк от таких частот?"
Для реализации моих мыслей понадобилось сменить материнскую плату на Z690 Unify-X, так как на предыдущей Z690 EDGE был упор в 6666МГц по памяти(и это с бубном и танцами под полной луной). После смены материнской платы частотный потолок памяти был сдвинут до 6800 МГц и узким местом стал контроллер памяти в 12700KF, так как зародившуюся мысль топором не вырубить - пришлось сменить и процессор, выбор пал на 13700KF, так как у него самые низкие задержки по версии Aida64 и есть шансы использовать его с воздушным кулером. Следующим пределом стала оперативная память - чипы hynix M-die неохотно идут выше 7200 МГц и я купил комплект на hynix A-die, правда добиться стабильности на 8000 МГц мне так и не удалось(скорей всего виной тому плата), но и на 7800МГц прекрасно видно всю картину.
Память была разогнана до частоты 7800МГц с предельными для нее таймингами, именно эти тайминги я оставил для тестов на более низких частотах, чтобы наглядно показать разницу именно в ЧАСТОТЕ оперативной памяти, а не комбинации частоты \ таймингов.
Операционная система, как и все игры из тестов - лицензионные, обновлены до последних версий (как и драйвера), установлены на SSD WD SN850 1Tb, остальное важное оборудование есть на скриншотах после диаграмм под спойлерами.
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Aida64
После синтетических тестов - так потеплело на душе, приросты аж до 20%, падение латентности до 13%! В голове возникла мысль:
"Деньги на апгрейд были потрачены точно не зря, сейчас как в играх хоть половину этого прироста увижу - так сразу на форуме всем покажу" , но реальность полна разочарований...
Игры
Молодцы Ubisoft! Мало того, что средний FPS идентичен, так и по редким и очень редким событиям намекает нам купить 6400 комплект, а на разницу в стоимости мы видимо должны купить косметики в их магазине или на коленке сделанные дополнения.
Больше 20% по частоте памяти дало прирост в 4% в хорошо реагирующей игре, а игра никак не научится определять верную версию видеодрайвера.
Перед "великим польским кодом" вся оперативная память из теста равна, а на сэкономленные средства нужно бежать за RTX 4000й серии, ведь без допинга в виде DLSS3 хорошего фреймрейта в играх этой страны - нам не видать.
Линпак из мира видеоигр, образец оптимизации использования ядер процессора, любимица зионщиков, игра утилизирующая ваш процессор получила прирост в 3%!
Выводы
- Если основное времяпрепровождение за ПК у вас это игры, то покупать топовые и дорогие комплекты DDR5 для платформы Intel нет никакого смысла.
Скорей всего дело в отличной работе контроллера памяти в последних поколениях синих процессоров и возможно в том, что вторичные и третичные тайминги уже были мной оптимизированы (а большая часть прироста от разгона памяти заключается именно в этом) - этот пункт мы проверим в другой статье.
- Так же нет смысла в замене материнской платы (а на 7200+ по памяти работает ДАЛЕКО не каждая материнская плата) для достижения высоких частот оперативной памяти.
Всем высоких частот, низких таймингов, вольтажей и температур!
P.S. Автора можно порадовать оценкой статьи и комментарием. Делитесь своими мыслями и результатами разгона памяти.
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