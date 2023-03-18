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Обсуждение разнообразных нейросетей и их возможностей — одна из самых актуальных технологических тем в интернете. Нейронные сети используют для создания картин, с помощью искусственного интеллекта пишут рассказы и статьи, а российский студент, написавший диплом с помощью нейросети, недавно наконец-то его получил.

Самой популярной из разнообразных нейронных сетей и их изданий, предназначенных для генерации текста, является, конечно, ChatGPT от команды OpenAI. Этот чат-бот (и одновременно языковая модель) собрал вокруг себя столько внимания, что даже крупные IT-гиганты начали пытаться заскочить в последний вагон уходящего поезда внимания и хайпа. И если Microsoft, например, решили напрямую связаться с разработчиками из OpenAI, договорившись о сотрудничестве, в результате которого была создана собственная ИИ-модель "Прометей", сейчас проходящая открытое тестирование в чате Bing, то другие компании решили пойти напролом и создать сервису конкуренцию.

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Так, например, совсем недавно стало известно, что Google в течение нескольких месяцев собирается интегрировать собственный генеративный ИИ во все ключевые направления и сервисы компании, чтобы составить конкуренцию продуктам OpenAI.

Новая внутренняя директива компании обращает отдельное внимание на необходимость развития ИИ-направления, а значит управленцы видят в нейросетях большой потенциал. Один из сотрудников даже охарактеризовал новую политику корпорации следующим образом: "Это нездоровое сочетание неадекватно завышенных ожиданий и общей неуверенности в отношении любой инициативы, связанной с ИИ".

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Так или иначе, нас, обычных пользователей, интересует в первую очередь возможность применения ChatGPT и подобных ему ботов для автоматизации отдельных рутинных рабочих процессов и генерации творческого контента. В сегодняшней статье хочется разобраться в том, способен ли искусственный интеллект сегодняшних дней самостоятельно создавать тексты различных направлений, на написание которых у человека уходят дни, недели и месяцы, и самостоятельно проверить это.

Стоит уточнить, что все тесты и генерации в статье осуществляются с помощью актуальной на сегодняшний день версии чат-бота ChatGPT 3.5 Turbo. С выходом ChatGPT 4 ситуация может измениться в лучшую сторону, однако вряд ли стоит ожидать серьёзных перемен в спектре возможностей ИИ.





Инструкции, описания, гайды, документации

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Наверное, самый очевидный способ применения нейросетей — использование его генеративных возможностей для составления текстов, лишённых экспрессии и художественности. Даже находящиеся на стадии тестирования нейронные сети наших дней спокойно выполняют работу по составлению рабочей документации и описаний разнообразной продукции.

Многими отечественными продавцами ChatGPT применяется для заполнения необходимых полей при публикации собственных товаров на маркетплейсах вроде "Яндекс Маркет", Ozon и Wildberries, а банк "Точка" в партнёрстве с Ecomcom в середине февраля даже запустили собственного чат-бота, основанного на алгоритмах OpenAI, бесплатно генерирующего описания любых товаров. По словам авторов, главная цель создания бота — помочь начинающим предпринимателям, которым приходится самостоятельно управлять большим объёмом заказов и товаров.

Чтобы получить описание товара от бота в Telegram, нужно просто отправить ему название предмета или продукта. Кроме того, продавец может указать точные характеристики товара в сообщении, чтобы бот мог создать более качественное предложение. Чем больше характеристик будет указано, тем точнее будет сформировано описание товара.

Стоит отметить, что предложенное решение не идеально. Пользователи жалуются отсутствие гайда по составлению запросов и неочевидность применения бота. Иногда нейросеть генерирует мало соответствующие запросу описания, а говорить об их потенциальном охвате даже не приходится. Кроме того, количество генераций намеренно ограничено, а потому применять его бесплатно на постоянной основе не получится.

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Сравним специализированное решение со стандартным ChatGPT и посмотрим, кто справится лучше. Как потенциальный товар был выбран вымышленный 12-сантиметровый кулер Supercool Max для процессора. Ниже приведены запросы и результаты генерации для сравнения:





Бот "Точка Маркетплейс":

Запрос: "12 см кулер Supercool Max. Скорость вращения вентилятора 500 - 1500 об/мин. Воздушный поток вентилятора 17.3 - 28.2 cfm Уровень шума вентилятора 18 - 28 дБ"

Результат: "12 см кулер Supercool Max - это высокопроизводительный кулер для охлаждения компьютера. Скорость вращения вентилятора может быть регулирована в диапазоне 500 - 1500 об/мин, что позволяет выбрать оптимальный режим работы для максимальной эффективности охлаждения.

Воздушный поток вентилятора составляет от 17.3 - 28.2 cfm, что обеспечивает эффективное охлаждение как процессора, так и других компонентов. Уровень шума вентилятора находится в диапазоне 18 - 28 дБ, что делает этот кулер очень тихим и не мешает комфортной работе за компьютером.

Кулер выполнен из качественных и прочных материалов, обеспечивающих надежную работу и длительный срок службы. Это идеальный выбор для тех, кто ищет высококачественный кулер для своего компьютера."





Можно констатировать, что бот, несмотря на обилие одинаковых оборотов и некоторую "деревянность" текста, с поставленной задачей справился. Из описания можно сделать вывод о характеристиках кулера. Отдельно уточняется, что продукт выполнен из качественных материалов, хотя об этом в запросе не говорилось. Теперь обратимся к классическому решению от ChatGPT. Существуют и другие специализированные решения, качество которых сильно варьируется.





ChatGPT 3.5 Turbo

Запрос: "Подготовь описание товара для маркетплейса: 12 см кулер Supercool Max. Скорость вращения вентилятора 500 - 1500 об/мин. Воздушный поток вентилятора 17.3 - 28.2 cfm Уровень шума вентилятора 18 - 28 дБ"

Результат: "👋 Привет! Представляем тебе 12 см кулер Supercool Max - надежное и эффективное решение для охлаждения компьютера.

🌀 Скорость вращения вентилятора колеблется в диапазоне от 500 до 1500 оборотов в минуту, что позволяет регулировать скорость охлаждения в зависимости от потребностей.

💨 Воздушный поток вентилятора составляет от 17.3 до 28.2 кубических футов в минуту. Это обеспечивает эффективное охлаждение компонентов компьютера и поддерживает оптимальную температуру внутри системы.

🔇 Уровень шума вентилятора находится в диапазоне от 18 до 28 децибелов, что обеспечивает тихую работу системы охлаждения.

👍 Кулер Supercool Max - отличное решение для тех, кто ищет надежный и эффективный способ охлаждения компьютера. Выбирай качество и надежность с Supercool Max!".

Получилось менее официозно и ближе к классическим SMM-текстам Вконтакте. Бот самостоятельно грамотно структурировал текст и подобрал соответствующие emoji. Текст нуждается в небольшой редактуре, однако может быть использован после таковой.





Попробуем дать чат-боту более творческое задание, не выходя за рамки классического рабочего процесса. Как нейросеть справится с созданием технического задания на разработку лендинг-страницы с нуля для уже известной нам вымышленной компании Supercool?

Запрос: "Составь техническое задание на лендинг-страницу для компании по продаже оборудования для компьютеров Supercool"

Результат: "1. Цель лендинг-страницы: Продвижение и продажа продуктов Supercool, в частности оборудования для компьютеров.

2. Целевая аудитория: Компьютерные пользователи, системные администраторы, геймеры и любители техники.

3. Дизайн: Простой и лаконичный дизайн, который привлекает внимание и позволяет быстро ознакомиться с продукцией Supercool. Яркие цвета, красивые фотографии и логотип компании.

4. Структура страницы: На лендинг-странице должны быть размещены следующие блоки:

Заголовок: Приветствие и краткое описание продукции компании.

Преимущества: Краткое описание преимуществ продукции Supercool перед конкурентами.

Каталог продукции: Перечень продукции с фотографиями, ценами и кратким описанием каждого товара.

Описание продукта: Более подробное описание продукта, включая технические характеристики, примеры использования, отзывы покупателей и т.д.

Контакты: Форма обратной связи, телефон компании, адрес офиса, ссылки на социальные сети и другие контактные данные.

5. Технические требования: Лендинг-страница должна быть адаптивной и корректно отображаться на всех устройствах, включая мобильные телефоны, планшеты и настольные компьютеры. Страница должна загружаться быстро и иметь хорошую оптимизацию для поисковых систем.

6. Ключевые метрики: Для оценки эффективности лендинг-страницы можно использовать следующие метрики:

Количество посетителей страницы

Количество заявок и продаж

Среднее время нахождения на странице

Конверсионная воронка"

Бот хорошо справился со структуризацией страницы, однако оставил всё визуальное оформление на откуп дизайнера. Применить подобное техзадание на практике получится только с последующей корректировкой представителей самой Supercool и согласованием с рекламными менеджерами. Тем не менее, текст может сэкономить время и послужить в качестве основы для конструирования дальнейшего задания.





Художественные произведения

Если с простыми практическими задачами нейросети справляются неплохо, то с написанием комплексных сюжетных текстов ситуация обстоит несколько сложнее. В феврале интернет разразился массовой новостей о том, что интернет начинает переполняться книгами и рассказами за авторством нейросетей. И если некоторые авторы делали это открыто в качестве своеобразного общественного заявления, другие использовали искусственный интеллект для генерации текстов на продажу, публикуя их в интернет-магазинах вроде Amazon Books.

Попытки использовать ИИ для генерации были и раннее. Так, в 2022 году современный российский писатель Павел Пепперштейн с поддержкой издательства Individuum выпустил сборник рассказов под названием "Пытаясь проснуться", написанный совместно с "Нейро Пепперштейном" — генеративной нейросетью на базе ruGPT-3. Читателям предлагалось разгадать, какие рассказы были созданы настоящим писателем, а какие - виртуальным помощником.

"Пытаясь проснуться" стал первым в мире сборником рассказов, созданным в результате сотрудничества между писателем и его цифровым двойником. В сборнике содержится 24 рассказа, из которых только половина написана Пепперштейном. Ещё 12 произведений были сочинены ruGPT-3, обученном на основе рассказов Павла и фрагментов его интервью.

Опыт Павла можно назвать уникальным, чего не скажешь о сотнях безликих произведений, которые практически без правок попадают из генератора нейросети на полки интернет-магазинов. И если на Западе уже начали бороться с подобным опытом, признав принадлежность продуктов интеллектуального труда ИИ хозяевам самой нейросети, то в странах СНГ на данный момент нет законодательства, регулирующего вопрос авторства текста, созданного искусственным интеллектом.

Насколько обоснована борьба с "нейрописателями" и сложно ли отличить продукцию нейросети от художественного текста, написанного человека? На практике ChatGPT пригоден лишь для самостоятельного написания отдельных глав полноценных произведений. Просьбы написать законченное произведение в конкретном жанре обречены на провал. В лучшем случае, бот выдаст вам неплохой, но до ужаса клишированный сценарий для фильма или план для будущего романа.

Предлагаем изучить результаты генерации по запросам о создании авторского произведения в жанре научной фантастики и генерации альтернативного финала для рассказа А. П. Чехова "Душечка":

Чехов бы про инопланетян, конечно, не написал, а вот нейросеть, видимо, вдохновилась собственной же работой





Публицистические и научные статьи

Как мы могли убедиться раннее, нейросети на сегодняшний день являются мощным инструментом в вопросе генерации текста, и разнообразные публицистические и даже научные работы не являются исключением. Так, ChatGPT с лёгкостью генерирует журналистские тексты, напоминающие написанные человеком, хотя и не может на равных тягаться с авторами-людьми.

Главные проблемы материалов, написанных нейронными сетями — это самоповторы, избыточность неуместных оборотов, отсутствие реальных примеров, пунктуационные ошибки и даже проблемы в структурировании текста. На сегодняшнем этапе развития искусственного интеллекта, нейросеть может спокойно справляться с анализом больших объёмов информации, связанных с определённой темой, и даже создавать реферативные статьи, которые отражают их содержание, однако заменить человека всё же не в силах.

В вопросе применения ИИ для создания научных и исследовательских работ видится дополнительная глубина — насколько "научной" можно считать статью, основанную исключительно на выборке уже предложенных материалов? К сожалению, нейросеть не может самостоятельно установить наличие проблемы или предложить её оригинальное решение, в спектре возможностей бота только компиляция заимствованных идей.

Тем не менее, нейронные сети отлично справляются с кодификацией и анализом больших объёмов данных, в том числе исследовательских материалов. Так, например, разнообразные методы машинного обучения массово использовались учёными для анализа данных о распространении вируса COVID-19 и его последствиях. Нейросети на базе наработок OpenAI применялись для прогнозирования числа заражённых и смертей в разных регионах мир, для анализа медицинских данных и выявления наиболее эффективных лекарственных препаратов. В целом, ИИ имеет высокий потенциал в вопросах борьбы с пандемией и его и модернизации системы здравоохранения.

Стоит также отметить, что для того, чтобы нейросеть была способна самостоятельно составлять научные статьи, пусть и основанные на готовых решениях, необходимо обучать её на соответствующем массиве данных. Учитывая обилие материалов и невероятные массивы специализированной информации, возникает вопрос о том, насколько реально охватить все исследования и как убедиться в качестве "скармливаемых" боту данных. В 2022 году разработчики из Meta (запрещённая в РФ экстремистская организация) AI потерпели провал, попытавшись реализовать идею специализированной "научной" нейросети на базе Galactica. Открытый доступ к демо-версии проекта и возможность обучаться на материалах пользователей привели к тому, что ИИ начали массово отправлять бессмысленные и антинаучные текстовые массивы. К ноябрю того же года доступ к Galactica был закрыт. Тем не менее, существует всё ещё огромное количество способов получить помощь ИИ в вопросах написания диссертации или иной научной публикации, которые пользуются особым успехом в западных странах.