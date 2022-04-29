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О криминальном прошлом Nintendo

Как крупнейшая видеоигровая компания в Японии сотрудничала с преступными группировками
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С тех самых пор, как Nintendo вышла на рынок видеоигр, а это произошло в 1970-х годах, за компанией закрепился образ семейной, доброй корпорации, ориентированной на лиц всех возрастов. Но знали ли вы, что "большая N" когда-то ассоциировалась не с усатым водопроводчиком, а с татуированными членами Якудза? Возможно, вы ещё больше удивитесь, когда узнаете, что во многом именно благодаря криминальным авторитетам Nintendo добилась своих сегодняшних высот.

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Прежде чем стать видеоигровым гигантом, Nintendo успела отметиться в различных сферах бизнеса. Изначально, в 1889 году, компания основывалась как производитель игральных карт. После государственного запрета на азартные игры (в Японии в то время наблюдался особый всплеск активности подпольных казино и связанной с их функционированием преступности), ещё "маленькая", на тот момент, "N" продолжила производить лишь "цветочные карты" ханафуда вместо традиционных игральных карт. Карты ханафуда никогда не подвергались запрету в виду того, что ни одна из них не содержала чисел, а использовать их в казино было крайне затруднительно.

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Однако правительство недооценило якудза и совсем скоро были придуманы новые варианты азартных игр с использованием "цветочных карт". Недолго думая, японские криминальные авторитеты назвали саму игру "ханафуда" по аналогии с названием карт, и разноцветные карты без чисел стали плотно ассоциироваться с преступным миром, игорными притонами и бандами якудза.

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В отличие от большинства конкурентов, прекративших выпуск карт подобного типа ради сохранения репутации, Nintendo выбрали иной путь. Главы ещё небольшой компании увидели в сложившейся ситуацию возможность и умело ей воспользовались, что сделало быстрыми шагами набирающую популярность компанию буквально единственным производителем карт ханафуда во всей Японии. Основными клиентами Nintendo стали, конечно, якудза.

Выручив к началу XX в. достаточно денег, отцы-основатели Nintendo решили оставить карточный бизнес и занялись другими сферами развлечений. Но на этом якудза не оставили "подросшую N". В 1960-х годах компания решила заняться открытием отелей для свиданий. Синдикат, в то время контролирующий процветающую в Японии секс-индустрию, вознамерился получить с этого свою выгоду.

Между мафией и Nintendo была заключена сделка, которая позволила "работницам" якудза пользоваться отелями компании как местом своей работы. Закрывая глаза на деятельность синдиката, главы Nintendo не заметили, как ситуация начала выходить из под контроля. Члены якудза начали пользоваться отелями как собственными офисами, устраивая сделки и открывая подпольные казино на территории Nintendo. Это привело к тому, что, несмотря на невиданный коммерческий успех предприятия, компания была вынуждена закрыть все отели, оставив эту отрасль в 1960-х годах.

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Nintendo закрепили успех, окончательно сосредоточив внимание на производстве игрушек и конструкторов, а после добилась огромного успеха на поприще электроники, что позволило ей стать крупнейшей видеоигровой компанией в Японии и одним из мировых лидеров в игровой индустрии.

Но оставила ли якудза Nintendo окончательно и оборвала ли компания все связи с преступными синдикатами? Возможно, всё не так однозначно.

Дело в том, что в официальных контрактах Nintendo ещё в прошлом году заметили пункт, по которому все японские игровые разработчики и издатели, с которыми сотрудничает компания, не должны быть связаны с преступными бандами и группировками, такими как якудза. Внутренние документы корпорации были предоставлены в ходе разбирательства между Epic Games и Apple, и, скорее всего, никогда не должны были быть показаны широкой общественности.

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В документах отмечается, что если "поставщик контента" находится в Японии, он не должен быть "антиобщественной силой" или "борёкудан" (японский термин, обозначающий организованные преступные группировки). Там же сказано, что любой разработчик или издатель, который желает работать с Nintendo, обязуется "не предоставлять никакие денежные выгоды антиобщественным силам", "не использовать угрозы или насилие в своей деятельности" и "не вмешиваться в организацию бизнеса Nintendo путем распространения ложных слухов, применения насилия или обмана".

Несмотря на то, что внесение подобных положений в документы компаний является прогрессивной практикой в Японии, особенная озабоченность относительно японских криминальных группировок настораживает. Возможно, таким образом Nintendo пытается обезопасить свою деятельность и отгородиться от постоянного давления синдикатов.

Учитывая криминальные связи в прошлом и прибыльность компании в настоящем (чистая прибыль компании за 2020 год составила 106,48 млрд йен или $1 млрд), заинтересованность криминальных структур в лёгкой наживе очевидна. Остаётся надеяться, что Nintendo уже никогда не откажется от своей семейной направленности и не пострадает от одной из самых грозных ОПГ во всём мире.

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Теги

игры nintendo япония консоли нинтендо марио yakuza криминал преступность якудза
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