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God of War Ragnarök планируют выпустить в 2022 году и без переносов
Об этом сообщили именитые разработчики из команды Santa Monica Studio
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По словам одного из ведущих разработчиков God of War Ragnarök, студия всё ещё планирует выпустить сиквел одной из лучших игр Playstation в 2022 году.

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На днях официальный аккаунт Santa Monica Studio в Twitter опубликовал пост с видео, в котором геймдизайнер и ведущий сценарист предыдущей игры серии Кори Барлог просит геймеров сохранять спокойствие и ожидать дальнейших новостей о грядущем "Боге Войны".

Твит получил множество ответов от подписчиков, обеспокоенных тем, что длительное отсутствие информации об игре означает, что она может быть отложена до 2023 года. Кроме того, видео также было опубликовано режиссером анимации игры Бруно Веласкесом, у которого также вскоре начали требовать объяснения фанаты: "Бруно, заверь нас, что это произойдет в этом году на 100%". На это Веласкес ответил достаточно категоричной фразой "Рагнарёк грядет в этом году".

В самом видеоролике Барлог, который в сентябре прошлого года сообщил, что не вернется, чтобы руководить Ragnarök, высказался по поводу отсутствия новостей об игре: 

"God of War Ragnarök для студии — словно слон, которого все замечают, но о котором стараются не говорить... Всё это потому, что вместо того, чтобы рассказывать, все склонили головы работают не покладая рук, — сказал он. — Команда, работающая над "Рагнарёком" — это команда перфекционистов. Постепенно подтягивают графику, налаживают уровни... сейчас настолько много всего находится в работе, что хоть я и хочу поделиться, но толком ничего не готово для показа".

"Однако я прямо сейчас гарантирую, что мы собираемся поделиться кое-чем, что уже закончили, очень скоро и не собираемся ничего скрывать. Так что наберитесь терпения, но имейте в виду, что что-то крутое уже грядёт, и мы, в Санта-Монике, действительно очень благодарны за ту поддержку, что вы нам оказываете".

Хотя Барлог не является режиссёром грядущего проекта, сиквелом руководит не менее именитый коллега-ветеран серии Эрик Уильямс, который присоединился к студии Santa Monica Studio ещё в 2004 году и успел поработать над каждой игрой в серии God of War в качестве дизайнера, уделяя особое внимание боевой системе.

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