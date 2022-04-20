Вместе с этим стало известно о переносе скинов на оружие из оригинальной игры

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

Overwatch 2, похоже, уже совсем близок, учитывая объявленный ещё в прошлом месяце бета-тест игры. 18 марта разработчики провели прямую трансляцию, чтобы обсудить ряд тем, в том числе идеи по поводу баланса и того, как мета будет работать после выхода бета-версии на консолях.

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Закрытый бета-тест OW2 начнётся 26 апреля, а с выходом альфа-версии уже произошло несколько утечек. Так, недавный инсайд раскрыл механику обновлённой способности Кэссиди (бывш. Маккри) "Светошумовая граната" в Overwatch 2.

Анонимный пользователь 4chan загрузил видео, демонстрирующее обновлённую способность персонажа, и вскоре оно появилось в разделе Competitive Overwatch. Способность Кэссиди "Светошумовая граната" увеличила свою дальность, а также оставляет видимые следы на поверхности. Кроме того, изменился значок способности.

Демонстрация способности

Источник не сообщил точных данных о наносимом способностью уроне, но добавил, что она замедляет противников, но "определенно больше не отменяет способности и ульты". На Reddit также появилось небольшое уточнение: "Граната дольше находится в воздухе и наносит незначительный урон".

Тот факт, что способность больше не отменяет ульты, является значительным изменением персонажа и может существенно повлиять на то, как будет ощущаться игровой процесс за него. В видео также появляется золотой пистолет, намекая на то, что наряду со скинами, полученными в первой игре, в сиквел будут перенесены и другие достижения.

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Напомним также об утечках, раскрывающих данные о персонаже Королевы Джанкертауна в Overwatch 2, включая её пассивные, активные способности и ульту. Тем не менее, советуем отнестись к этим сливам с долей скептицизма, поскольку с выходом игры всё может существенно измениться.