Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
BinguPlus За пост начислено вознаграждение
Медитативная головоломка LEGO Builder’s Journey добралась до Playstation
Вместе с этим в игру добавили фотомод и творческий режим, а PS5-версия поддерживает RTX
анонсы и реклама
RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

Lego Builder's Journey, великолепная головоломка-диорама от разработчика Light Brick Studio, перебралась с iOS на консоли и теперь доступна для покупки на PS4 и PS5.

реклама

Lego Builder’s Journey, изначально вышедшая в Apple Arcade в конце 2019 года, концептуально является довольно простой игрой, в которой необходимо прокладывать для персонажей путь в декорациях прекрасных диорам Lego.

Несмотря на видимую простоту, однако, Lego Builder’s Journey — весьма комплексный и крайне стильный проект. Критики были весьма увлечены свежим, тактильным очарованием Lego Builder's Journey и высоко отзывались о его медитативном, основанном на созерцании повествовании.


Для обновлённых версий Lego Builder's Journey для PS4 и PS5 студия Light Brick Studio представила творческий режим, дающий игрокам широкий выбор инструментов, которые можно использовать для создания собственных моделей и сцен с использованием специально подобранного набора кубиков Lego. Если же построенная сцена по-настоящему завораживает, всегда можно перейти в фоторежим, повозиться с углами обзора и освещением (версия для PS5 поддерживает трассировку лучей) и запечатлеть своё творение.

анонсы и реклама
Рухнула цена RTX 3070 в Регарде
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 214 тысяч р
RTX 3060 Ti подешевела в два раза
-12000р на i9 12900KF смотри цену
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
450 000р скидка на комп Alienware
-150000р на RTX 3080 в Ситилинке

Lego Builder's Journey уже доступна по цене $19,99 (около 1,5 тыс. руб.)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#sony #игры #ios #playstation #ps5 #ps4 #игровая индустрия #lego #lego builder’s journey #лего-игры
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новый игровой смартфон он Xiaomi для глобального рынка будет представлен уже 26 апреля
Флагманский датчик изображения Sony IMX989 будет иметь размер 1,1 дюйма
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на процессоры AMD в магазинах РФ упали ниже рекомендованных – Ryzen 5 5600X стоит 26 000р
36
Бюджетные игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce GTX 1660 со скидкой 60%
14
Ассоциация банков России предлагает учредить уголовную ответственность за хранение криптовалюты вне бирж
16
Известный майнер собрал ферму за 1 000 000р из 8-ми Radeon RX 6800 ХТ и планирует добывать Эфир
14
Биткоин обвалился ниже $38 000 на фоне негативных ожиданий и глобального экономического кризиса
24
Tom’s Hardware назвала самый быстрый процессор апреля 2022 года в играх и синтетических тестах
6
С сегодняшнего дня россияне могут снимать наличную валюту в банках, но с ограничениями
71
В турбо режиме TDP инженерного образца 56-ядерного Intel Xeon Sapphire Rapids-SP достигает 420 Вт
10
Утечка: обновлённая версия Grand Theft Auto V готовится к выходу на PC
5
Samsung испытывает серьезные проблемы с выходом годных чипов на 3-нм техпроцессе GAA
5
В крупных банках России кончилась наличная валюта: Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк и Открытие ждут новых поступлений
81
Проект Pеtillante: Французское архитектурное бюро Baluchon построило компактный домик для известного кулинара
+
Обнаружен вероятный инженерный образец 8-ядерного процессора AMD Ryzen 7000 Raphael Zen 4
18
В сети заметили новый инженерник AMD Ryzen 7000 — кэш L2 увеличился в два раза
7
МГТУ им. Н.Э.Баумана перешёл на российское ПО и создал комплекс программ на замену западным аналогам
16
На фоне укрепления курса рубля цены на процессоры в российских магазинах продолжают снижаться
14
Российский академик и конструктор назвал Starlink Илона Маска неуправляемым космическим мусором
10
AMD считает, что Ryzen 7 5800X3D лучше всего проявляет себя в играх
16
Детали патча 4.0 для Battlefield 2042: вернули голосовой чат и недостающий патрон в револьвер M44
1
Виталик Бутерин поддержал желание Илона Маска купить Твиттер – «ядовитая пилюля» может не сработать
3

Популярные статьи

Неоднозначные впечатления от Windows 10 LTSC на игровом ПК в 2022 году
53
Noctua NH-P1 vs Scythe Orochi
21
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B660M-K D4
28
Как я попробовал "облачный гейминг" и понял, что криптовалюта косвенно помогает цифровому порабощению
1
Elden Ring: РПГ, Джордж Мартин и прочее
1

Сейчас обсуждают

Jelesobeton
07:56
Так то ничего что рекомендованная цена на 5600х - около 17000 руб. По старому курсу, но разница с ним 3 рубля.
С сегодняшнего дня россияне могут снимать наличную валюту в банках, но с ограничениями
wwr222
07:53
Тут политика не при чем, как и национальность. Со времени первого запуска спутника никто проблемой мусора на орбите не заморачивался. Возвращение отработавших свое - да сам упадет...Но со временем про...
Российский академик и конструктор назвал Starlink Илона Маска неуправляемым космическим мусором
Asmodeus
07:43
На фоне укрепления курса рубля цены на процессоры в российских магазинах продолжают снижаться
Asmodeus
07:41
Похоже Ситилинк и днс так затарили склады видеокартами в надежде на сверхприбыль в пору оголтелых майнеров, что будут их ещё лет 5 пытаться сбагрить по невменяемым ценам. А вот с процессорами они дали...
На фоне укрепления курса рубля цены на процессоры в российских магазинах продолжают снижаться
Vardok
07:36
Собственно поэтому я и не стал фанатом Соулс-лайк игорей. Потому что это не слешер, не РПГ, не адвенчура. Сюжета почти нет, голый геймплей и вызов. Визуал конечно во всех играх просто шедевральный, н...
Elden Ring: РПГ, Джордж Мартин и прочее
Stupid Miner
07:34
Не люблю планеты. Вот Ява кайф была
В России временно разрешат выпускать авто любого экологического класса
Asmodeus
07:32
Ждём доллар по 60 копеек. Вот тогда на сдачу их будем брать.
На фоне укрепления курса рубля цены на процессоры в российских магазинах продолжают снижаться
nukemall
07:32
Разжигают по всему миру ненависть к России а потом ноют "нас в России запретили". Логичность 99 уровня.
Meta* обжалует решение российского суда о признании компании экстремистской
1TronpmG5
07:27
У каждого решения есть плюсы и минусы. Выбирать нужно исходя из решения своих задач.
Проект "Моя вода". От анонса до результата
Asmodeus
07:24
Ламповый пипбой уже пора мастерить?
На портале "МЧС Медиа" в результате взлома появились рекомендации на случай ядерного удара
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем