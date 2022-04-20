Lego Builder's Journey, великолепная головоломка-диорама от разработчика Light Brick Studio, перебралась с iOS на консоли и теперь доступна для покупки на PS4 и PS5.
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Lego Builder’s Journey, изначально вышедшая в Apple Arcade в конце 2019 года, концептуально является довольно простой игрой, в которой необходимо прокладывать для персонажей путь в декорациях прекрасных диорам Lego.
Несмотря на видимую простоту, однако, Lego Builder’s Journey — весьма комплексный и крайне стильный проект. Критики были весьма увлечены свежим, тактильным очарованием Lego Builder's Journey и высоко отзывались о его медитативном, основанном на созерцании повествовании.
Для обновлённых версий Lego Builder's Journey для PS4 и PS5 студия Light Brick Studio представила творческий режим, дающий игрокам широкий выбор инструментов, которые можно использовать для создания собственных моделей и сцен с использованием специально подобранного набора кубиков Lego. Если же построенная сцена по-настоящему завораживает, всегда можно перейти в фоторежим, повозиться с углами обзора и освещением (версия для PS5 поддерживает трассировку лучей) и запечатлеть своё творение.
Lego Builder's Journey уже доступна по цене $19,99 (около 1,5 тыс. руб.)