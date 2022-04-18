Скорее всего, игра будет полностью посвящена персонажу Боруто

Японская игровая студия CyberConnect2 проделала невероятную работу над игровой серией Ultimate Ninja Storm. Naruto: Ultimate Ninja Storm стал одним из первых проектов в жанре 3D Arena Fighter, тогда как файтинги до этого держали игроков на 2D-плоскости.

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Первый Ultimate Ninja Storm предлагал 25 игровых персонажей и по-настоящему захватывающую, увлекательную аниме-историю, охватывающую действия 135 серий оригинального аниме-сериала.

Последняя же часть франшизы — Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Baruto — проданная в количестве 5,5 млн. копий, стала самой успешной игрой в серии и единственной частью таковой, выпущенной для гибридной консоли Nintendo Switch в 2020 г. Несмотря на это, ещё в 2019 г., игнорируя просьбы фанатов, разработчики объявили, что не будут работать над продолжением. Однако новые утечки свидетельствуют о том, что Naruto Ultimate Ninja Storm 5 уже некоторое время находится в разработке.

По словам инсайдера из anime games, продолжение полюбившейся серии файтингов может выйти уже в этом году. Сенджу — японский видеоблогер и инсайдер, опубликовал новый ролик, утверждая, что игру, которая действительно станет заключительной во франшизе "Ultimate Ninja Storm" планируют выпустить уже в конце 2022 г.





Заметим, что Сенджу до этого точно предсказал игру по Jojo, а также пакеты DLC Demon Slayer. Кроме того, по его словам, Naruto Ultimate Ninja Storm 5 находится в разработке не менее года. К сожалению, сам Сенджу пока что мало знает об игре и говорит только о том, что разработчики не планируют резких экспериментов с жанром. Больше подробностей инсайдер обещает сообщить в скором времени.

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Несмотря на тот факт, что проект станет прямым продолжением Storm-серии, Сенджу предположил, что он будет полностью посвящён Боруто и не выйдет под названием Ultimate Ninja Storm 5. Такое мнение в целом также оправдано, поскольку и игровая, и аниме-серия, посвящённая самому Наруто, уже закончилась. Также возможно, что игра расскажет о событиях после DLC о Боруто для четвёртой части франшизы.