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Киберспортсмены по Apex Legends провели 2-часовые дебаты по поводу формы Земли
Оказалось, что среди профессиональных игроков встречаются сторонники"теории плоской Земли"
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Пару дней назад, 10 апреля, два профессиональных игрока в Apex Legends провели прямую трансляцию дружественного обсуждения формы Земли. Эстебан "NanoFRYS" Гомес, член Counter Logic Gaming, представлял точку зрения "теории плоской Земли", а Уилл "TeQ" Старк, в настоящее время состоящий в FURIA Esports, придерживался мнения о шарообразной форме планеты. Стрим длился около двух часов.

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Все началось, когда Старк написал в Twitter: "Есть ли среди моих подписчиков сторонники плоской Земли?" и кто-то ответил ему утвердительно. Дело в том, что Старк не только профессиональный игрок в Apex, но и аэрокосмический инженер в Массачусетском технологическом институте.

Старк решил, что хорошей идеей будет провести дебаты в Twitch. Представителем "плоскоземельцев" был выбран Гомес, действительно придерживающийся такого взгляда на мир. Во время дебатов Гомес заявил, что он "был подвержен воздействию лжи и коррупции правительства в молодом возрасте". Хотя когда-то он верил в существующую науку, которая говорит, что наша планета круглая, позже он уверовал в теорию плоской Земли благодаря документальному фильму, который увидел по телевизору в возрасте 18 лет.

Старк попытался вызвать сомнения у своего оппонента, спросив, почему он находит эти документальные фильмы более убедительными, чем исследования аэрокосмических инженеров с многолетним научным опытом. Гомес возразил, что пространства вокруг Земли не существует.

Гомес также заявил, что не верит в другие планеты, и предложил теорию о том, что Луна - это свет внутри атмосферы (что делает невозможным посадку астронавтов на нее). Однако он зашел слишком далеко, когда заявил, что гравитация — недоказанная теория.


Старк очень оживился, когда попытался объяснить, что траектория падающего объекта на Земле будет отличаться от траектории на Луне из-за гравитационных различий. К сожалению, его научно обоснованный аргумент оказался бесполезным в дебатах, поскольку Гомес ответил, что люди никогда не были на Луне.

В конце концов, у Гомеса кончилось терпение, и он заявил:

"Эта теория [круглой Земли] работает только в том случае, если Солнце находится на расстоянии тысяч световых лет и если существует космос. Так что ты мне ничего не докажешь. Потому что солнце на самом деле не такое большое. И оно не находится так далеко. Так что эта теория не работает. Вы не можете доказать, что Солнце находится так далеко, как вы говорите".

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В конце концов, оба игрока Apex согласились не согласиться. Старк написал в Твиттере, что Гомес был «отличным парнем» и не заслуживает ненависти за свои убеждения. Гомес также попросил своих последователей уважать тех, кто считает, что Земля круглая.

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